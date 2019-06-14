Награждены победители конкурса молодежных проектов «Мое будущее — в Чувашии»

В Госсовете республики наградили победителей конкурса молодежных проектов «Мое будущее — в Чувашии».

В этом году конкурс приурочили к 25-летию парламента республики. В нем приняли участие 118 молодых жителей Чувашии в возрасте от 14 до 30 лет, которые представили 75 творческих проектов в трех номинациях: «Творчество», «Патриотизм» и «Моя законотворческая инициатива». Оценивали работы конкурсантов депутаты Государственного Совета Чувашии.

Круг тем, которые занимают умы молодых исследователей, оказался весьма широк: это и благоустройство родных городов, и развитие учебных заведений, и патриотическое воспитание, отметили парламентарии. Особо выделили они авторов, представивших работы в новой номинации конкурса «Моя законотворческая инициатива».

Как заметила спикер Госсовета и председатель конкурсной комиссии Альбина Егорова, в них конкурсанты рассматривают проблемы законодательного регулирования очень актуальных, сложных вопросов. «Все это говорит о том, что вы — очень неравнодушные молодые люди, с серьезными взглядами на жизнь, большим творческим потенциалом. Конкурсные проекты свидетельствуют о вашем желании связать свою судьбу с родной республикой. Уверена, вы в полной мере сможете реализовать себя именно здесь, в Чувашии», — обратилась парламентарий к участникам конкурса.

Подводя итоги, в Госсовете республики также отметили увеличившееся число участников по сравнению с прошлым годом, когда конкурс проводили впервые. Так, почти в два раза возросло количество проектов в номинации «Патриотизм». А больше всего работ поступило от молодых жителей Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша.

Наряду с проектами школьников и студентов парламентарии отметили и работы молодых воспитателей детских садов, школьных учителей, педагогов. Они представили на конкурс свои разработки в области ранней профориентации, дополнительного образования, патриотического воспитания.

Самые интересные моменты исследований победители конкурса представили в краткой презентации, ну а потом церемония перешла к самому приятному — вручению дипломов и подарков. Депутаты пожелали молодым и дальше придерживаться активной жизненной позиции и призвали к сотрудничеству с общественной Молодежной палатой при Госсовете Чувашии.