Выпускники посоветовали будущим одиннадцатиклассникам не суетиться во время ЕГЭ

А взрослым — не нагнетать обстановку

Последние испытания основного периода ЕГЭ для большинства нынешних выпускников завершились на этой неделе: вчера одиннадцатиклассники сдавали биологию и информатику, а в понедельник — обществознание. Традиционно это один из самых популярных экзаменов по выбору, поскольку часто требуется при поступлении в вузы на гуманитарные специальности. В этом году его сдавали более 2,6 тыс. человек в 16 пунктах проведения экзамена. В одном из них, в чебоксарской школе № 60, побывали и наши корреспонденты.

День выдался жаркий во всех смыслах: во-первых — экзамен, к слову, для многих последний, а во-вторых — на улице стояла 30-градусная жара, а значит, душно было и в аудиториях, где ребята сдавали ЕГЭ. Конечно же, им разрешено было взять бутылку с водой, а кто забыл, мог воспользоваться кулером. На этаже дежурили медики, следили за состоянием школьников. Тем более что в одной из аудиторий экзамен сдавали дети с ограниченными возможностями здоровья.

По словам руководителя ППЭ Нелли Гусевой, задания они выполняют не 3 часа 55 минут, как остальные ученики, а на 1,5 часа больше и имеют возможность даже перекусить. Им также разрешено иметь ассистентов, которых назначает экзаменационная комиссия. Так, детям с проблемами зрения помощник необходим, чтобы правильно заполнить все бланки и занести ответы, кстати, для слабовидящих КИМы печатаются более крупным шрифтом. Условия созданы особые, но, как заверила нас руководитель ППЭ, и здесь было все честно — как и в остальных 19 аудиториях, выделенных для проведения ЕГЭ, велось онлайн-наблюдение.

Всего же на экзамен в 60-ю школу пришли 246 ребят из разных школ Чебоксар. 33 человека не явились. Возможно, кто-то заболел или передумал сдавать обществознание, предположила Нелли Васильевна, напомнив, что те, кто не пришел по уважительной причине, еще смогут сдать экзамен в резервный день.

— В целом все спокойно, экзамен начался в 10.00, на час дня нарушений никаких, — доложила она корреспонденту «СЧ», уделив всего пару минут для разговора у входа в фойе школы, в аудитории ППЭ посторонних не пропускают. — Жалею только тех ребят, кто пришел в костюмах: конечно, приятно видеть школьников на экзамене в парадной форме, но в такой жаркий день, возможно, следовало надеть что-нибудь полегче. Судя по тому, что дети не спешат выходить с экзамена, контингент подобрался у нас серьезный, видимо, будут до конца бороться за свои баллы…

Ну а пока одиннадцатиклассники демонстрировали познания в области политики, экономики, философии, права и так далее, на первом этаже в кабинете, отведенном для сопровождающих участников ЕГЭ, ожидали школьников их классные руководители. Под их присмотром личные вещи учеников, запасная вода и перекус для тех, кто уже завершит экзамен.

— В своих ребятах я уверена, они у меня толковые. Начиная с 5 класса шли по гуманитарному направлению, словом, экономика, право, общество, история — это их конек. Есть среди моих учеников и олимпиадники, — рассказала классный руководитель 11 Б класса школы № 50 Маргарита Алексеева. — Не скажу, что они особо переживали, если и волновались, то когда только-только начались экзамены, но потом, на мой взгляд, смело вошли в колею испытаний. Все-таки дети писали пробные работы, ходили на дополнительные занятия в школе, процедура проведения экзамена им знакома по ОГЭ. И с родителями мы проводили собрания, советовали не давить на своих чад, а подбадривать и хвалить их…

К окончанию третьего часа ребята потихоньку стали выходить из аудиторий. Кто-то шел радостный, чуть ли не вприпрыжку, поскольку все испытания позади, а кто-то по-деловому собранный, дескать, сначала результатов надо дождаться, тогда и расслабиться можно.

— Уф, это был мой последний экзамен, и я честно подустала, — поделилась впечатлениями ученица того самого 11 Б из 50-й школы Чебоксар Анастасия Соколова. — В целом все прошло легче, чем я ожидала, хотя поначалу и напрягало то, что сдавали экзамены не со своими учителями, не в стенах родной школы. Но думаю, с заданиями справилась. Моя мама больше волновалась, чем я, молитву мне в паспорт положила. Взрослым не нужно нагнетать обстановку. Мне кажется, я только сейчас ощутила на себе груз ответственности, а вот во время экзаменов категорически не стоит накручивать себя, это только мешает.

— Честно — почти не готовился, потому что неплохо занимался в течение учебного года, — признался выпускник 9-й школы Алексей Пыркин. — Обществознание сдавал на всякий случай, чтобы подстраховаться. Ставил, прежде всего, на физику, она понадобится при поступлении туда, куда изначально планировал. Если же не получится, буду рассматривать альтернативный вариант поступления. Меня абсолютно не напрягает процедура проведения ЕГЭ, все создано для того, чтобы экзамены сдавали честно. А будущим 11-классникам посоветовал бы не суетиться, слушать учителей и родителей, мои, например, были уверены во мне, и я не волновался.

— У меня было мало времени для подготовки, после математики и русского я сдавала английский, поэтому я все-таки переживала, как все пройдет, — рассказала ученица 59-й школы Нина Репина, мечтающая стать переводчиком. — Но родные меня заранее настроили, что даже если я не сдам экзамен, то со мной ничего не случится. И в школе нас учителя хорошо готовили, так что я взяла тревогу под контроль и выложила все, что знаю. На экзамене нужно рассчитывать на свои силы, шпаргалки на ЕГЭ, на мой взгляд, это серьезная помеха.

Человек будет больше волноваться и суетиться, вдруг что-то выпадет, кто-то увидит, начнется паника. И еще посоветовала бы отложить на сутки перед экзаменом телефон, он очень сильно отвлекает.

— А я наоборот, стараюсь перед экзаменом отвлечься, меня вдохновляет музыка. Так я мотивируюсь на положительный результат, — поделился личным опытом психологического настроя на экзамен Иван Рыбкин из 12-й школы.

— Конечно, отдых необходим, иначе вся подготовка будет бессмысленна, — согласна и выпускница 7-й школы Дарья Петрова, признавшись, что для нее все экзамены прошли на легкой волне: позади базовая математика, история, русский, английский письменный и устный и обществознание. — Секрет успешной сдачи, думаю, в том, чтобы готовиться заранее и маленькими шажками, решать варианты и читать, каждый день понемногу. Тогда в голове не будет путаницы. Главное — спокойствие и настрой не перед экзаменом, а еще в начале учебного года. Я говорила себе: «Лучше сейчас посидеть и поучиться, зато потом будет проще добиться своих поставленных целей».

МЕЖДУ ТЕМ Идет подсчет баллов На следующей неделе стартуют резервные дни основного этапа ЕГЭ: экзамены будут сдавать выпускники, не пришедшие в основной день по уважительным причинам, например, по болезни, или получившие «двойку» по обязательным предметам. По данным Минобразования республики, уже известны экзаменационные результаты выпускников Чувашии по географии, литературе, математике базового и профильного уровня, истории и химии. Всего два человека не преодолели минимальный порог ЕГЭ по географии. 10 участников набрали 80 и больше баллов. По сравнению с прошлым годом выше результаты по литературе: если в 2018 году высокие баллы (более 80) получили только 11 школьников, то в этом — уже 30. Впервые в нынешнюю экзаменационную пору выпускники выбирали только один уровень для сдачи ЕГЭ по математике: базовый или профильный. По профильной математике высокие баллы набрали 581 человек, что гораздо больше, чем в прошлом году. Девять выпускников получили 100 баллов (в 2018 году максимальный балл был 96). Среди них учащиеся чебоксарского лицея № 3 и гимназии № 1, новочебоксарской гимназии № 6 и Аликовской средней школы. Максимальный балл набрали также четыре участника экзамена по истории и тринадцать человек — по химии. В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, комментируя итоги, отметили, что результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ. По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, на результатах экзамена начинает сказываться трехлетняя работа ведомства по использованию результатов проводимых оценочных процедур. На основе анализа результатов ЕГЭ, НИКО (национальное исследование качества образования), ВПР (всероссийские проверочные работы) выявляются типичные проблемы в подготовке учащихся, перестраивается учебный процесс, осуществляется адресное повышение квалификации учителей, ведется работа со слабыми школами. Результаты демонстрируют реальное положение дел, и такая прозрачная оценка будет только стимулировать дальнейшее положительное развитие.

Фото Олега Мальцева: Компакт-диск с экзаменнационными материалами поступает в аудиторию ППЭ в запечатанном сейф-пакете, после чего упаковка вскрывается и начинается распечатка КИМов.