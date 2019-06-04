В Чувашии с ЕГЭ по русскому языку удалили четырех человек

В понедельник в школах республики сдавали ЕГЭ по русскому языку. Как сообщают в Министерстве образования и молодежной политики, экзамен стал самым массовым в основной период ЕГЭ: его написали свыше 5700 выпускников 11 классов.

Для проведения ЕГЭ в Чувашии были открыты 33 пункта проведения экзаменов. В течение трех с половиной часов, что длились испытания, школьникам нужно было выполнить 26 заданий. Экзамен по русскому языку — один из двух обязательных предметов для получения аттестата (другой — математика). Минимальное количество баллов для получения школьного документа — 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку требуются для поступления в любой вуз, минимальный проходной порог там составляет 36 баллов.

Ход экзаменов в республике, также как по всей стране, контролировали общественные наблюдатели, члены государственной экзаменационной комиссии, представители Управления по надзору и контролю в сфере образования Минобразования Чувашии и федеральные представители.

К сожалению, отмечают в региональном Минобразования, без нарушений не обошлось: с экзамена удалили четырех человек.

Результаты ЕГЭ по русскому станут известны не позднее 25 июня. Напомним, что основной период ЕГЭ проходит в 2019 году с 27 мая по 1 июля.