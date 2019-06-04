Fitch Ratings подтвердило рейтинги Чувашии

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Чувашской Республики в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+», прогноз «Стабильный», а краткосрочный рейтинг в иностранной валюте — на уровне «B», сообщает Минфин Чувашии.

При этом аналитики агентства отмечают хорошие бюджетные показатели региона и умеренные прямые риски. Сдерживающим фактором они называют небольшой размер экономики республики. Тем не менее на сегодняшний день Чувашия по рейтингу находится на одном уровне с такими экономически сильными регионами, как Красноярский край, Свердловская, Липецкая и Оренбургская области.

Кстати, рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Чувашии кредитный рейтинг «ruА» со стабильным прогнозом по национальной шкале, а Moody’s Investors Service — «Ва2» со стабильным прогнозом по международной шкале.