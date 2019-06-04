В России отменяются около 10 тысяч устаревших ГОСТов

Около 10 тыс. действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются «советские ГОСТы» — государственные стандарты, принятые до 1991 года.

Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», — сказал Абрамов.

С 2012 года «средний возраст» национального стандарта уже сократился с 21 до 17 лет. В 2021 году по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова этот показатель должен быть доведен до 11 и даже 10 лет. Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.