С водой шутки плохи

Соблюдение правил поведения при купании может спасти жизнь

Каждый ребенок должен уметь плавать. И обязательно знать, как себя вести на воде и рядом с водой. А родители должны позаботиться о том, чтобы дети не оставались без присмотра, если рядом есть пруд, озеро, речка. Купальный сезон еще не открылся, а на воде уже начались трагедии. В Яльчикском районе республики малыши просто катались на велосипедах недалеко от воды. И это одному из них стоило жизни. А впереди еще целое лето, когда большинство из нас будет отдыхать на берегах водоемов. И нужно сделать все, чтобы избежать несчастных случаев.

В чебоксарскую гимназию № 46 пришли сотрудники МЧС и врач — реаниматолог, чтобы рассказать школьникам, как вести себя на воде, показать, что можно сделать, если вдруг случилась беда. Научить спасать тонущего за одну лекцию невозможно, далеко не все хорошо плавающие люди смогут помочь попавшему в беду человеку, потому что это отдельное умение, которое требует серьезной подготовки. Поэтому главное — обучить детей правильному поведению в воде, чтобы им не нужна была помощь. И показать, как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, если это вдруг понадобится.

КСТАТИ Хороший способ избавиться от захвата «шутника» если ты находишься на глубине и умеешь плавать — набрать воздуха и нырнуть. А вот от неконтролируемого рефлекторного захвата тонущего человека на мелководье освободиться таким способом не удастся. Именно потому случается, что тонут и неопытный спасатель, и спасаемый. Поэтому правило номер один для всех: никаких шуток на воде.

Восьмиклассники отрабатывали движения на манекене и удивлялись: в кино все выглядит намного легче, делать массаж тяжело, быстро устаешь. Кидать спасательный круг тонущему тоже непросто: он летит не туда, где в нем нуждаются. Такой опыт им очень нужен, потому что дети редко задумываются о реальных сложностях жизни.

Третьеклассники гуськом заходят в бассейн на урок физкультуры. Спрашиваю: все ли умеют плавать? Дружно отвечают, что уже научились, кто-то доплывает до середины бассейна, кто-то проплывает всю дистанцию. Умение держаться на воде — очень полезное, но еще не самое главное. А что самое главное? Хором говорят: «Не баловаться!», «Нельзя топить другого в шутку, это опасно!», «Если немного устал, надо выйти из воды». Действительно, молодцы. Когда маленький человек понимает, что вода — это опасность, то будет настороже в отношениях с этой стихией. К сожалению, многих людей погубило легкомыслие на воде. Умеющие плавать тоже погибают, более того, как ни странно, но люди, не умеющие плавать, тонут реже.

Государственный инспектор инспекции маломерных судов МЧС Сергей Аршинов рассказывает, что по несколько десятков раз за сезон ему и его коллегам приходится вытаскивать из воды людей, которые переоценили свои силы. Многим кажется, что переплыть Волгу — это легко, но течение, температура воды, которая всегда ниже температуры тела, уносят силы, и, если бы не спасатели… Особенно грешат такой самонадеянностью молодые люди в подпитии: недаром говорят, что пьяному море по колено.

Но большинство утонувших в республике все-таки жители сельской местности. Причин много: это и алкоголь, и необорудованные пляжи, и отсутствие спасателей. Впрочем, можно утонуть и на глазах у спасателей. Такие случаи тоже бывают. Несколько лет назад молодые люди с разбега нырнули в волны Волги. Один не выплыл. И хотя спасатели отработали на отлично, откачать парня не удалось. Разгоряченное тело не выдержало перепада температуры, сердце остановилось.

СПРАВКА «СЧ» За 2018 год в Чувашии было 73 случая утопления в водоемах, из них 61 смертельный. Среди пострадавших 22 ребенка, 13 из них спасти не удалось. В этом году уже 16 случаев утопления, 12 из них стали смертельными, в числе погибших двое детей.

По данным статистики, в США из 750 ежегодно погибающих в воде детей — каждый второй уходит под воду на расстоянии менее 20 метров от своих родителей или других взрослых. Окружающие просто не понимают, что человек тонет, и соответственно не реагируют на первые признаки трагедии.

Председатель Чувашского республиканского отделения «Всероссийское общество спасания на водах» Дмитрий Кузьмин говорит, что люди уверены: тонущий кричит и зовет на помощь. Это не так. Тонущий не может издать ни звука, потому что все его силы направлены на то, чтобы вдохнуть воздух, которого смертельно не хватает. А вот положение его тела имеет особенности: оно находится в воде вертикально, ноги не двигаются. Руки совершают странные движения, как будто он пытается карабкаться по веревочной лестнице.

Если вы отдыхаете с детьми, то спускать с них глаз нельзя ни на минуту, даже если они купаются у берега и там очень мелко. Чебоксарец Алексей рассказывает, как с дочкой пошел в воду, держа ее за руку. Стоя по колено в воде, отвернулся от ребенка на зов жены, чтобы помахать ей. Повернувшись, не обнаружил дочери рядом с собой. Малышку спасла яркая бандана на голове, которую отец заметил под водой, и реакция отца: он успел ее вытащить, девочка даже толком не испугалась. Она просто сделала шаг вперед, а там оказалась яма.

Взрослые люди должны немедленно пресекать баловство детей на воде. В прошлом году воспитанников городского пришкольного лагеря повели купаться. Мальчики на радостях устроили возню, один из них в шутку стал «притапливать» друзей. Опасное баловство никто не останавливал, пока один из ребят не наглотался воды. Молодые вожатые оправдывались тем, что сами в детстве так играли, и ничего не случалось. И просто счастье, что все остались живы…

Инструкция для родителей Когда вы находитесь на берегу или в воде, вам необходимо обращать пристальное внимание на признаки, которые помогут вам понять, что ребенок тонет: голова ребенка погружена в воду, а рот находится у самой ее поверхности; голова откинута назад, рот открыт; стеклянные, пустые глаза не фокусируются; глаза ребенка закрыты; волосы закрывают лоб или глаза; ребенок держится в воде в вертикальном положении, не совершая движений ногами; дышит часто и поверхностно, захватывает ртом воздух; пытается плыть в определенном направлении, но безуспешно; пытается перевернуться на спину. Если тонувшего вытащили на берег, нужно немедленно позвонить по номеру «103». Важно помнить, что на звонок отвечают специально обученные фельдшеры, которые действуют по определенному алгоритму, и какими бы странными или глупыми в этот стрессовый момент вам ни показались их вопросы, необходимо дать на них полные ответы.

Фото Интерфакс: Детей с малых лет необходимо приучать к тому, что вода — не то место, где можно демонстрировать свою удаль. Стихия не любит легкомыслия и лихачества.