В Минобразования Чувашии прокомментировали несчастный случай на ЕГЭ

29 мая в Чебоксарах на экзамене по математике произошел несчастный случай.

Утром ученица 11 класса, инвалид с детства, пришла на экзамен, и уже по внешнему виду было понятно, что ей нездоровится. Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена настоятельно рекомендовали девушке и ее родителям отказаться от участия в экзамене. Однако совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать экзамен.

В течение часа она писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти из кабинета. Уже в коридоре ей стало плохо. Девушке была оказана оперативная медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия, но вернуть ее к жизни не удалось.

Минобразования Чувашии выражает соболезнование родным и близким и скорбит вместе с ними.