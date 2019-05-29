29 мая в Чувашии пройдет ЕГЭ по математике

29 мая — ЕГЭ по математике. Министр Сергей Кудряшов призвал участников соблюдать Правила проведения экзамена29 мая выпускники школ будут сдавать ЕГЭ по математике. В Чувашии, по предварительным данным, 1912 человек планируют сдавать ЕГЭ по математике базового уровня, 3772 — профильного.

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов рассказал: «С 2015 года экзамен по математике разделили на профильный и базовый уровни. Выпускники самостоятельно решают какой из уровней выбрать. Для получения аттестата достаточно сдать ЕГЭ по математике базового уровня. Математику профильного уровня выбирают ребята, которые планируют продолжить обучение в вузе на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов. С этого года одиннадцатиклассники могут выбрать только один из уровней: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет будут сдавать ЕГЭ по математике профильного уровня в резервный день – 24 июня».

Министр призвал выпускников соблюдать порядок проведения экзамена, не пытаться пронести на экзамен шпаргалки, мобильный телефон и другие гаджеты.Он подчеркнул: «Даже если вы ими не воспользуетесь, только за факт наличия подобных предметов на экзамене, будете удалены с ЕГЭ, а его результат будет аннулирован. Рассчитывайте, пожалуйста, на свои знания, не подводите себя».

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Будут работать 26 пунктов проведения экзамена.

Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут (235 минут). Будут работать 26 ППЭ.

Начало в 10.00.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля.

Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019 будет работать «горячая линия»: в Чувашской Республике 8 (8352) 57-21-60, Рособрнадзора +7 (495) 984 89 19, где можно получить любую консультацию, касающуюся единого госэкзамена, а также «телефон доверия ЕГЭ» +7 (495) 104 68 38, куда можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменационной кампании.