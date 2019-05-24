Михаил Игнатьев, Глава Чувашии

«Химическая индустрия является одним из флагманов экономики Чувашской Республики. На долю предприятий отрасли приходится около 20% объема отгруженных товаров обрабатывающего производства в регионе. Хорошо известная как в России, так и за рубежом продукция наших предприятий пользуется постоянным спросом.

По итогам 2018 года товары химической промышленности составили более 50% общего объема экспорта республики. Отрадно, что сегодня в отрасли эффективно реализуются инвестиционные проекты, направленные на модернизацию производства и выпуск новой качественной и конкурентоспособной продукции. Уверен, что профессионализм, трудолюбие и высокая самоотдача работников химической промышленности и впредь будут залогом успешного развития экономики Чувашской Республики!»

(Из поздравления с Днем химика)