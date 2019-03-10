Средства массовой информации грубо исказили смысл выступления Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики на сессии Госсовета Чувашии

9 марта 2019 года в ряде СМИ появилась информация о том, что заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев на сессии Государственного Совета Чувашии якобы «объяснил низкие зарплаты бюджетников их ленью и тем, что они мало работают».

Данная информация не соответствует действительности!

На самом деле выступление Юрия Васильева на сессии Госсовета Чувашии было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в республике указов Президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.

Было озвучено, что у учителей, которые работают на полставки, заработная плата складывается ниже установленных индикаторов, предусмотренных указами Президента России. У кого нагрузка больше, у того, соответственно, выше уровень заработной платы. Слова «лень, ленивые» и т.п. в речи Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики не звучали вообще.

Существуют видео- и аудиозаписи выступления Юрия Васильева перед депутатами, которые опровергают недостоверные сведения, распространённые СМИ.

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Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики