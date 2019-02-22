«Красная Чувашия» — о Красной армии

История республики на страницах «СЧ»

89 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД — 23 ФЕВРАЛЯ 1930 ГОДА

Сотни писем приходят Буденному, Ворошилову, в штабы округов от девушек с просьбой позволить им служить в Красной армии.

«Дяденька Буденный, я желаю быть в Красной армии, в кавалерии, в буденновцах. Я еще молодая, мне всего только 18 лет, кубанская крестьянка.

Почему женщин не берут в армию?

Ведь есть женщины в милиционерах и в морском флоте. Есть женщины — директора и инженеры. Куда ни ткнись — везде есть женщины!

Когда Ленин умирал, он сказал, что каждая женщина должна приготовиться к обороне СССР». <…>

Вопрос «Может ли женщина быть красноармейцем и командиром Красной армии», дискуссировавшийся на протяжении нескольких лет, наконец разрешен. Главным Управлением РККА разрешен доступ женщин в специальные военные школы».

88 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД — 23 ФЕВРАЛЯ 1931 ГОДА

Тринадцатилетие Красной армии Чувашия отмечает вступлением в колхозы.

«В колхоз «Восток» Аликовского района (Шатьма-пусь) в ознаменование XIII годовщины Красной армии вступило 9 хозяйств с 47-ю едоками. В данное время в колхозе «Восток» насчитывается 68 хозяйств, что составляет 72% коллективизации населения.

В. Никифоров»

86 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД — 23 ФЕВРАЛЯ 1933 ГОДА

В день 15-летия Красной армии бойцы из Чувашии вспоминают героические эпизоды гражданской войны и рассказывают о том, как служба изменила их жизнь.

«Западный фронт. Июнь 1919 года.

Чуть брезжит теплое июньское утро. Река Неман испаряет густой туман. <…>

Высланный мною дозор возвратившись доложил, что недалеко 35 человек белополяков ведут в плен 15 красноармейцев.

Отбить от поляков своих, дать жестокий бой врагам, так решили мы. Нас 8 человек. Наскоро говорю: я командую батальоном!.. в цепь!.. интервал 15 шагов. <…>

Неожиданность нападения, ружейный огонь и крики «ура» ошеломили белополяков. Началась паника. Пленные красноармейцы вступили в рукопашную схватку.

В результате этого маленького боя мы, 8 человек красноармейцев, выручили пленных товарищей, взяли в плен 14 белополяков и ручной пулемет.

Пономарев».

«Я пришел в армию в 1931 году в октябре. Мой культурный и политический уровень был крайне низок. Я очень плохо разбирался в событиях текущего дня, в книге и газете.

За год с небольшим пребывания в красной казарме я стал совсем другим человеком. Я теперь хорошо разбираюсь в политических вопросах, свободно работаю с книгой и газетой и в этом отношении оказываю помощь своим товарищам. <…>

Красная армия является боевой революционной школой, школой подготовки высококвалифицированных бойцов и строителей социализма.

Караванов».

83 ГОДА ТОМУ НАЗАД — 23 ФЕВРАЛЯ 1936 ГОДА

Захаров Г. Д. рассказывает, как благодаря службе в Красной армии сбылась его мечта.

«В 1934 году военком Чувашской республики тов. Хрисанфов, отправляя нас в часть, пожелал нам вернуться командирами. <…>

С самого начала службы в армии у меня была мечта — стать лучшим танкистом, лучшим водителем наших первоклассных машин. Такое желание имели многие бойцы.

Стало еще интереснее, когда нас устроили на курсы танкистов.

Сколько радости и какие переживания были у меня, когда на практических занятиях мне первый раз доверили управление танком. Учеба прошла успешно. Из дисциплин по 7 дисциплинам я имею отличные отметки и по 2 дисциплинам я получил «хорошо». <…>

Теперь я с большой радостью сообщаю, что моя мечта сбылась. Теперь я танкист».

80 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД — 23 ФЕВРАЛЯ 1939 ГОДА

Автор заметки цитирует Иванова Петра Ивановича из колхоза «Верный путь» Цивильского района, воевавшего в составе Чапаевской дивизии.

«Получив вооружение и боеприпасы в Бугуруслане, мы двинулись на Уфу, — рассказывает тов. Иванов. — Подступы к городу были очень трудные. Но мы были уверены в силе и способности нашего начдива Чапаева. За двое суток, 7 и 8 июня, нам удалось переправиться через реку и продвинуться на 3-5 километров. <…> 9 июня мы перебросили на правый берег реки Белой до 30 орудий и до 200 пулеметов. Грохот артиллерии и треск ружейной перестрелки заглушали все окружающее. Чапаев первым идет в бой, зажигая нас своей храбростью.

Когда усилилась артиллерийская канонада и резче застрочили пулеметы, громко пронеслась команда:

— Вперед! <…>

Василий Иванович Чапаев, раненный в голову, первым вступил в город во главе наступающих колонн своей дивизии.

Вл. Исаев».

ОТ РЕДАКЦИИ

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