Город-сказка и курсанты-доноры

История республики на страницах «СЧ»

70 лет тому назад — 1 февраля 1949 года

Для подготовки актерских кадров из молодежи при Русском республиканском драматическом театре организуют двухгодичную студию вспомогательного состава.

«Обучение в студии будет проводиться без отрыва от производства. Преподавателями студии будут ведущие артисты республиканских театров во главе с народным артистом ЧАССР Е.А. Токмаковым и заслуженным деятелем искусств ЧАССР Г.А. Моревым».

63 года тому назад — 5 февраля 1956 года

Из писем в редакцию: в Чебоксарах до сих пор нарушается график движения автобусов на городских маршрутах.

Рис. Н. Яковлева:

Пешеход: «Вы ждите автобус, а я своим ходом пошел. И раньше вас на месте буду!»

50 лет тому назад — 31 января 1969 года

Почти десять тысяч рублей выплатили сберегательные кассы Канаша населению по итогам новогодней лотереи.

«Самым счастливым оказался шофер автобазы № 2 М. Вишняков. За тридцать копеек он выиграл автомашину «Москвич». Повезло также жительнице деревни Калиновка В. Васильевой и жительнице деревни Оженары А. Васильевой. Они выиграли мотоциклы «Иж-Юпитер-2» и «Восход».

А. Зайцев».

1 февраля 1969 года

В Чебоксарах прошла конференция по градостроительству, в которой приняли участие специалисты Москвы, Ленинграда, Чебоксар. Обсуждали генеральный план застройки города, его будущий облик.

«В конце концов мы, чебоксарцы, наверное, и сами не заметим, что уже живем в городе, который еще недавно казался сказочным. Здесь будет много воздуха, света. Город устремится ввысь. Шестнадцати-, двенадцати-, девятиэтажные здания станут привычными для чебоксарцев. Аллеи, скверы и парки смягчат строгие линии площадей и улиц. <…> Как неотъемлемые части в его пейзаж войдут старые дубовые рощи, заливы будущего моря…

Много нового появится в Чебоксарах. Театр оперы и балета, торговый центр, высотная гостиница, республиканский стадион, Дворец пионеров, заводы и фабрики, детские сады и школы, больницы и столовые. Трудно даже перечислить все новостройки. <…> Настанет время, когда мы с полным правом сможем считать свой город одним из красивейших в стране».

Лет через десять панорамой, которая изображена на снимке, мы сможем любоваться с левого берега Волги… Многоэтажные здания словно вырастают из волн Чебоксарского моря. Просторные улицы окаймлены пышной зеленью, одеты в гранит набережные.

30 лет тому назад — 29 января 1989 года

В редакцию позвонил главный врач Чебоксарского роддома № 2 А. Титов. От имени коллектива он поблагодарил группу курсантов школы милиции, оперативно откликнувшихся на просьбу сдать кровь в критической ситуации.

«Сразу десять юношей изъявили желание стать донорами. Сергей Дедушкин, Александр Беляев, Виктор Балахонцев и Александр Новиков сдали по 500 миллилитров крови. <…>

В родильный дом поступила женщина, которую подстерегала непоправимая беда. Роды у нее осложнились угрожающим кровотечением. Сразу же началась борьба за ее жизнь. <…>

Потребовалось большое количество донорской крови. Первой пришла на помощь медицинская сестра Елизавета Волкова, именно у нее оказалась нужная в ту минуту группа крови. Потом подоспели курсанты школы милиции.

Жизнь женщины теперь вне опасности. Состояние молодой мамы и малыша удовлетворительное.

В. Леонидов».