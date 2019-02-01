ОАО «Ядринмолоко» о сырье, ценах и поддержке местных молочных хозяйств

Молоко зимой в цене

Зимой молоко традиционно прибавляет в цене. По данным КУП «Агро-Инновации» на 25 января, закупочная цена на сырое молоко от населения в республике в среднем составила 19,2 рубля за литр, что на 4,7 рубля больше, чем в прошлом январе. В июле 2018 года, к примеру, сборщики молока давали не больше 12,2 рубля за литр. С сельхозпредприятиями ситуация несколько иная: цена, по которой у них приобретают охлажденное молоко, на 17 января составляла в среднем 23,29 рубля за 1 литр. Одно из крупнейших молокоперерабатывающих производств в Поволжье — ОАО «Ядринмолоко» — сырье для своего обширного ассортимента молочных продуктов закупает в среднем по цене 30 рублей за 1 литр. Почему ядринские молочники выбирают «дорогое» молоко и почему сырье бывает разным, нам рассказал генеральный директор предприятия Сергей Токсубаев.

— Сергей Борисович, из чего складывается такая цена и какая сегодня ситуация на региональном молочном рынке в Чувашии?

— Да, действительно, зимой молока становится меньше, и цену на него по большей части диктуют сырьевики — производители молока. Сейчас мы покупаем сырое молоко в среднем по 30 рублей за 1 литр. Отмечу, что приобретаем мы его исключительно у молочных хозяйств. Молоко с частных подворий к нам на переработку не поступает — его качество не всегда соответствует лабораторным требованиям. В хозяйствах Чувашии мы закупаем около 30% сырья, остальное приобретаем за пределами республики. Почему доля «чувашского» молока небольшая? Все дело в том, что молочных хозяйств в республике не так уж и много, из-за чего в Чувашии наблюдается даже дефицит сырья. Так, чтобы работать при полной загрузке мощностей, ежедневно нам требуется 200 тонн сырого молока. Однако найти такой объем сырья порой бывает нелегко. На молочном рынке существует большая конкуренция среди переработчиков за фермерское молоко. А это, в свою очередь, тоже один из факторов, влияющих на цену молока.

Цена на сырье очень зависит от цены на топливо. Соответственно по цепочке сырье дорожает. Также цены на рынке сухого молока оказывают большое влияние даже на те предприятия, которые сухое молоко в производстве не используют. Сейчас, например, в связи с эмбарго на импорт сухого молока из Беларуси, основной страны-поставщика сухого молока в Россию, цены на сырое молоко подскочили. А в связи с увеличением НДС с 1 января очень многие поставщики цены пересмотрели. Нам приходится покупать его уже дороже, что в конечном итоге не может не сказываться на стоимости продукта на прилавке.

Что касается цены на сырое молоко у частников, напрямую мы от нее не зависим, так как в своей продукции его не используем. Впрочем, доля «частного» молока на рынке достаточно высока: если фермерские хозяйства производят около 40% всего молока в Чувашии, то частники — все 60%. Его в основном скупают сборщики молока для дальнейшей перепродажи.

— А с чем связано, что частное деревенское молоко вы не приобретаете?

— Для нас всегда на первом месте была не доступность молока, а его качество. Молоко мы приобретаем только первого и высшего сорта у проверенных фермерских хозяйств, там, где все процессы автоматизированы и стерильны, установлены молокопроводы, контролируются все показатели, вплоть до того, чем кормят корову. Затем в собственных лабораториях мы подвергаем все партии тщательному контролю: оцениваем не только массовую долю жира и белка, но и проверяем сырье на соматические клетки, соду, аммиак, антибиотики. К сожалению, деревенское молоко не всегда выдерживает проверку в лаборатории. Часто в нем и кислотность повышенная, и белки-жиры не соответствуют норме, и к чистоте цистерн, в которых оно перевозится, есть вопросы…

КСТАТИ В ассортименте ОАО «Ядринмолоко» около 100 наименований молочной продукции в разных упаковках. Один из самых популярных — творог. Его выпускают более 20 видов, различной жирности и в разных упаковках. Объемы его производства на молокозаводе только растут.

Отмечу, с фермерскими хозяйствами работает большинство крупных молокопереработчиков. Большие заводы дорожат своей репутацией, своим именем на рынке, поэтому риск встретить некачественную продукцию у известного производителя минимален. К тому же, если во время проверки в продукции выявят «добавки», это грозит производителю серьезными штрафами и, как следствие, ударом по репутации. Ни один уважающий себя молокозавод на это не пойдет — слишком большие риски… Не случайно и покупателям советуют приобретать молочные продукты у больших переработчиков. Многоступенчатый контроль качества — от приемки сырья до готовой продукции — не позволит молочному фальсификату оказаться на столе потребителей.

— С какими главными проблемами сталкиваются переработчики молока в Чувашии и какую ситуацию прогнозируете на 2019 год?

— Если с производством молока дела обстоят неплохо (отдельные хозяйства наращивают поголовье за счет федеральных субсидий, надои ежегодно растут на 2-3%), то у переработчиков молока не все так гладко. За последние годы многие переработчики в регионе закрылись, не выдержав высоких цен на сырье. Как мы уже сказали, мы покупаем у хозяйств молоко в среднем по 30 рублей за литр, в то время как у населения молоко покупают по цене 18-19 рублей. Но мы вынуждены платить такую высокую цену за сырье, в котором уверены. Так, в прошлом году для нас закупочная цена была на 3 рубля ниже. Думаю, так наше предприятие оказывает еще и поддержку фермерским хозяйствам и сельхозпредприятиям, специализирующимся на молоке.

Из трудностей можно назвать и работу с сетевыми магазинами. В сети нужно регулярно поставлять определенный объем продукции, который в силу разных причин производители не всегда могут выдержать. Если он не выполняется, производитель может из сети «выпасть», а снова попасть на витрину бывает очень сложно.

Что касается прогнозов, дело это довольно сложное. Молочный рынок непредсказуем и зависит от многих факторов: вплоть до того, много ли будет свежей травы для коров, какая будет погода. Одно можно сказать точно: каждый год не похож на предыдущий.

— В прошлом году ОАО «Ядринмолоко» впервые вышло на свою проектную мощность, стало лучшим промышленным предприятием республики в своей категории, расширило ассортимент продукции. Какую планку ставите на нынешний год?

— Рядом с нами крупнейшие города с огромным потенциалом — Казань и Нижний Новгород. В ближайшей перспективе планируем серьезно увеличить объемы поставок в эти региональные столицы. Весной предприятие ждет расширение производства, в модернизацию будет инвестировано более 150 млн рублей. У нас появится новая пастеризационно-охладительная установка, которая позволит нарастить мощность переработки сырья до 450 тонн в сутки. Поэтому вкусных и полезных молочных продуктов на прилавках магазинов станет еще больше.

— Спасибо за беседу. Успехов в вашем деле!