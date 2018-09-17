«Чувашавтотранс» – банкрот, но пассажирские перевозки осуществляются в полном объеме

В отношении автотранспортного предприятия открыто конкурсное производство. Такое решение принято на заседании Арбитражного суда Чувашской Республики 13 сентября. Сотрудники «Чувашавтотранса», а это почти 600 человек, отправлены в вынужденный простой с оплатой двух третей среднемесячного заработка. Задолженность перед ними составляет почти 7 миллионов рублей.

Как нам сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, договорные отношения с сотрудниками будут расторгнуты, они получат все положенные по трудовому законодательству выплаты. Причем закрытие долгов по заработной плате остается в приоритете перед всеми другими платежами. У частных перевозчиков имеется потребность в водителях, соответственно у большей части сотрудников «Чувашавтотранса» есть возможность трудоустройства. Около 130 человек имеют право выхода на пенсию в ближайшее время. Еще часть людей уже являются пенсионерами.

В соответствии с решением суда полномочия генерального директора ГУП ЧР «Чувашавтотранс» прекращены. Первостепенная задача конкурсного управляющего – выплатить долги бывшим сотрудникам и кредиторам.

Решение Арбитражного суда о признании «Чувашавтотранса» несостоятельным не повлияет на пассажирские перевозки в регионе, уверяют в Минтрансе Чувашии. Они будут осуществляются в полном объеме по ранее действовавшим маршрутам и расписаниям. В ближайшее время начнутся аукционы по определению перевозчиков не на временной, а уже на постоянной основе.