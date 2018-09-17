В Чувашии сохранится возраст присвоения звания и льгот ветеранам труда

С учетом изменений пенсионной системы и в целях сохранения гарантий для лиц предпенсионного возраста, проектом постановления, представленным министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики, предусматривается внесение изменений в Правила осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Чувашской Республике и в Порядок присвоения звания «Ветеран труда Чувашской Республики» и выдачи удостоверения «Ветеран труда Чувашской Республики».

В настоящее время ветеранам труда меры социальной поддержки предоставляются после установления им страховой пенсии либо по достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Учитывая предстоящее повышение пенсионного возраста, подготовленным Минтрудом Чувашии проектом постановления предлагается сохранить за гражданами право на получение льгот ветеранами труда и право на присвоение звания «Ветеран труда Чувашской Республики» по достижении ими возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).