В субботу самые быстрые и мобильные чебоксарцы получат памятные призы и смартфон

«МегаФон» приглашает чебоксарцев принять участие в составе сборных в юбилейной республиканской эстафете «Фестиваль спорта прессы Чувашии»

Эстафета «Фестиваль спорта прессы Чувашии» ежегодно собирает сотни участников со всей республики. В этом году соревнования пройдут уже в 80 раз, и в них примут участие самые быстрые и мобильные жители республики.

На стадионе «Олимпийский» в этом году всех посетителей будет ждать спортивная фотозона, в которой каждый сможет почувствовать себя победителем соревнований. Те, кто выложат фото с фотозоны в соцсети с хэштегом #самыйбыстрыйчебоксары, получат специальный подарок от «МегаФона» — фотомагнит со своим изображением на память, а абоненты компании – еще и сувенир от оператора (при предъявлении значка на экране мобильного телефона).

Два участника фотоконкурса, набравшие за время проведения эстафеты (до 15.00 8.09.2018) максимальное количество лайков, станут обладателями нового 4G-смартфона и футболки с надписью «Самый быстрый».

Кроме этого на стадионе будет работать зона отдыха, где можно будет прийти в себя после эстафеты, пообщаться с коллегами по команде и поболеть за другие команды.

Двум самым быстрым участникам соревнований, которые пробегут максимальную дистанцию за самое короткое время, МегаФон вручит фитнес-браслеты; призеры основной группы, семейные команды и команды СМИ получат сертификаты на подключение тарифов «Включайся!» с самым быстрым мобильным интернетом и тремя месяцами бесплатного обслуживания.

И самое важное – МегаФон объявляет набор в мегакоманды, участники которых примут участие в эстафетах в двух номинациях:

«Основная группа» (старше 18 лет) — 5 мужчин и 5 девушек, дистанция 800 м и 400 м,

«Спортивная семья» — 2 родителя и 1 ребенок до 14 лет, дистанции 400 м, 200 м и 100 м.

Участники команд от МегаФона получат специальные футболки и сувениры.

Для того, чтобы стать членом сборной, нужно оставить комментарий «Участвую» под этим сообщением и до 7.09.2018 отправить заявку на адрес MegaKonkurs21@yandex.ru (в заявке нужно указать ФИО, дату рождения, место учебы/работы, номер медицинского полиса).

Эстафета пройдет 8 сентября 2018 года на стадионе «Олимпийский» г. Чебоксары с 10.00 до 15.00. Освещать событие и подготовку к нему будут популярные блогеры Чебоксар и активные пользователи быстрого мобильного интернета, следите за новостями в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм по хештегу #самыйбыстрыйчебоксары.

Самые быстрые и мобильные! Встречаемся 8 сентября в 9.30 на «Олимпийском»!