Многодетные семьи в Чувашии освобождаются от уплаты земельного налога

Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики сообщает, что в рамках оказания дополнительных мер поддержки многодетным семьям муниципальными образованиями Чувашской Республики приняты решения об освобождении многодетных семей от уплаты земельного налога на период до 3 лет за земельный участок, который семья получила в собственность бесплатно в соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 апреля 2011 г. № 10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике».

Справочно: По состоянию на 01.09.2018 органами местного самоуправления 6 892 многодетным семьям предоставлены земельные участки в собственность бесплатно, из них право общедолевой собственности на полученный земельный участок зарегистрировали 5 662 многодетные семьи (82%).