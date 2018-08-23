РОСГОССТРАХ в Чувашской Республике в первом полугодии 2018 года выплатил клиентам более 177 млн рублей

Филиал компании РОСГОССТРАХ в Чувашской Республике подвел итоги за первое полугодие 2018 года.

РОСГОССТРАХ остается лидером страхового рынка в регионе. Качественный, сбалансированный страховой портфель и разветвленная сеть урегулирования убытков позволяют компании оперативно отвечать по своим обязательствам, защищая интересы клиентов.

Общий объем выплат жителям Чувашии составил более 177 млн рублей, в том числе более 20 млн рублей было выплачено по договорам страхования имущества и животных.

Динамично развивались корпоративные виды страхования. К примеру, темп роста сборов по страхованию ответственности перевозчиков составил 178%, по страхованию ответственности судовладельцев и фрахтователей водного транспорта – 176,5%.

РОСГОССТРАХ занимает лидирующие позиции в республике по автострахованию. В первом полугодии сборы страховой премии по каско физических лиц составили более 45,5 млн рублей, сборы по ОСАГО физических лиц – более 147 млн рублей.

«За счет активного противодействия мошенникам и автоюристам, а также масштабного использования натурального возмещения, компании удалось разорвать порочный круг убыточности от ОСАГО. Автострахование вновь стало для нас прибыльным сегментом, — отмечает директор филиала компании РОСГОССТРАХ в Чувашии Алексей Пирожков. — Сейчас мы имеем договорные отношения с 12 станциями технического обслуживания автомобилей, действующими на территории республики. Это позволяет обеспечивать ремонт автомобилей любых марок и любой сложности и избавляет клиентов от необходимости самостоятельно заниматься поиском сервиса и запасных частей».

В Чувашской Республике действует филиал ПАО CК «Росгосстрах», который включает 26 страховых отделов, а также Региональный центр урегулирования убытков в г. Чебоксары и 5 пунктов урегулирования убытков в гг. Канаш, Алатырь, Новочебоксарск, Шумерля и в с. Батырево.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, в которых работает около 60 тыс. сотрудников и агентов.

6 октября 2018 года система РОСГОССТРАХ отметит 97 лет со дня своего создания. www.RGS.ru.