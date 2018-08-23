Глава Чувашии принял участие в мероприятиях Международного военно-технического форума «Армия-2018»

С 21 по 26 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» г. Кубинка Московской области проходит Международный военно-технический форум «Армия-2018».

21 августа Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в мероприятиях форума и ознакомился с экспозицией ведущих промышленных предприятий Чувашской Республики, производящих продукцию для военных нужд.

На церемонии открытия к участникам и гостям Международного военно-технического форума «Армия-2018» с видеообращением обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«По традиции этот масштабный смотр новейших разработок оборонной промышленности собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, служит востребованной площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества и, конечно, содействует укреплению партнерских контактов между оборонными ведомствами разных стран», – отметил Глава государства.

Президент подчеркнул огромный потенциал отечественных оружейников: конструкторов, инженеров, рабочих: «Именно их руками, талантом создается уникальная техника для армии и флота России».

Отдельно Президент РФ обратился к молодежи, впервые посещающей выставку: «Убеждён, вы не просто узнаете много нового и интересного, но в полной мере прочувствуете, как высока честь быть защитником Родины, какие возможности для самореализации, для труда и созидания открываются сегодня в науке, оборонно-промышленном комплексе и других отраслях экономики. Всё зависит от вашего усердия, трудолюбия, нацеленности на результат в работе, стремления добиваться успеха и приносить пользу России».

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сообщил о том, что на форуме «Армия-2018» представлено около 26 тысяч единиц военной продукции. «Это техника, вооружение, это то, что необходимо для обеспечения безопасности на море, в воздухе, на земле. 1,5 тыс. предприятий, которые обеспечивают вооруженные силы самым современным оружием», – сказал Министр обороны РФ.

Сергей Шойгу сообщил, что на мероприятия прибыли более 100 зарубежных делегаций. «Когда к нам приезжают друзья, мы готовы делиться всем тем, что у нас есть, всем тем, что мы сумели создать за это время», – подчеркнул он.

Ежегодно на площадках Международного военно-технического форума «Армия» демонстрируются современные разработки российских оружейников, обеспечивающие обороноспособность и мощь страны. Здесь проходит активный международный диалог, устанавливаются новые контакты по линии военных ведомств и предприятий.

Вклад в укрепление обороноспособности страны вносят и предприятия Чувашской Республики.

Напомним, на территории Чувашской Республики осуществляют деятельность 7 промышленных организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса: АО «Комбинат автомобильных фургонов», АО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко», АО «Электроавтомат», АО «Чебоксарское производственное объединение им В.И. Чапаева», АО «Завод «Электроприбор», ОАО «5 Арсенал», АО «ЧЭАЗ». Также для нужд Минобороны России выпускают продукцию (в том числе двойного назначения) АО «ШЗСА», ООО «Автофургон», АО «Чувашторгтехника», ООО «НПП «СПЕКТР», ПАО «Химпром», АО «Лента», ООО «ХСН», ОАО «ВНИИР-Прогресс», ООО «Волгостальконструкция» и другие.

Техника и оборудование, произведённые в Чувашии, заслужили доверие военнослужащих Вооруженных сил России.

Михаил Игнатьев ознакомился с продукцией предприятий Чувашии, представленных на экспозиции форума «Армия-2018».

Заместитель коммерческого директора АО «Лента», ведущего российского производителя текстильных лент различного назначения, Андрей Степанов продемонстрировал материалы и комплектующие, используемые в оборонной промышленности.

Он рассказал, что основными сферами применения выпускаемой продукции являются оборонно-промышленный комплекс, производство автокомпонентов, средств индивидуальной защиты, грузоподъемного оборудования, одежды, строительной оснастки, галантереи.

Андрей Степанов также ознакомил Михаила Игнатьева с характеристиками продукции, которая используется в ракетостроении. Он обратил внимание, что в 2018 году АО «Лента» приступило к реализации инвестиционного проекта по производству текстильных контактных лент «липучка».

Заместитель генерального директора по авионике ОАО «ЧНППП «Элара» Вячеслав Архицкий показал Главе Чувашии экспозицию, на которой представлена бортовая электроника, предназначенная для легендарных боевых вертолетов КА-52 и МИ-28, а также экспериментальная (пробная) продукция для гражданских самолетов SuperJet. Вячеслав Архицкий отметил интерес к продукции предприятия.

Михаил Игнатьев выразил благодарность за производство востребованной и конкурентоспособной продукции, главными преимуществами которой являются цена и качество. «Мы гордимся вашими результатами и успехами. Будем и дальше поддерживать», – сказал он, отметив, что Правительство республики ведет переговоры по вопросам производства автоматики и электроники для «РЖД».

ОАО «ВНИИР-Прогресс» производит научно-техническую продукцию и изделия для военной техники и техники общепромышленного назначения. Предприятие представило широкий спектр техники радиоэлектронной борьбы и средств радиоразведки. Генеральный директор ОАО «ВНИИР-Прогресс» Павел Литвиненко ознакомил с новыми разработками завода для флота и авиации. Он обратил внимание, что ОАО «ВНИИР-Прогресс» – это единственное предприятие в стране, которое выпускает щиты автоматического выключателя для боевого флота.

Еще одним достижением завода являются цифровые электронные адаптивные решетки, которые в условиях радиоэлектронной борьбы позволяют эксклюзивно работать любой технике, находящейся в районе действия применения.

Глава республики Михаил Игнатьев высоко оценил представленную продукцию. «Новейшие разработки наших предприятий – это гордость Чувашии. Они помогают обеспечивать обороноспособность страны, успешно применяются на практике», – отметил он.

Руководитель региона осмотрел экспозицию ООО «ХСН». Фирма представила образцы обуви, одежды и снаряжения для экипировки и обмундирования военнослужащих и охранных структур. ООО «ХСН» является одним из лидеров среди российских производителей специализированной форменной одежды и снаряжения. Предприятие выпускает около 2200 наименований изделий. В производстве используются качественные материалы и передовые технологии.

Михаил Игнатьев признался, что сам пользуется продукцией, которую выпускает фирма, и заметил, что она создается для людей. Коммерческий директор ООО «ХСН» Павел Романов отметил, что для них это лучшая похвала.

С технологиями виртуальной реальности Главу республики ознакомили на стенде корпорации «Проект техника». Здесь желающих приглашают на экскурсию по производственным площадкам. В трехмерном пространстве представлены выпускаемые корпорацией изделия и продукты. Как сообщила директор департамента IT-проектирования корпорации «Проект техника» Татьяна Мосендз, технологии виртуальной реальности можно использовать и в обучении специалистов, в том числе отработке их навыков при сложных технологических операциях, например, касающихся управления, ремонта и восстановления техники специального назначения.

На форуме «Армия-2018» также представлена экспозиция Военного университета Минобороны РФ, где обучаются порядка 100 выходцев из Чувашии, 76 курсантов и офицеров. Преподаватель 7-й кафедры автомобильной подготовки этого университета Артем Сергеев, выходец из Чебоксар, рассказал, что учебное заведение является головным научным учебным центром гуманитарных наук Минобороны РФ. Он подчеркнул, что офицеры и курсанты из Чувашии зарекомендовали себя с хорошей стороны, активно участвуют в мероприятиях, проводимых Минобороны России, вузом, занимают лидирующие места на олимпиадах по информатике, военно-прикладным видам спорта. Все они являются членами Московской региональной общественной организации «Товарищество офицеров «Сыны Отечества», которое возглавляет вице-адмирал Владислав Ильин. Ежегодно в составе делегации офицеры и курсанты выезжают в Чебоксары для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Также организация с участием курсантов и офицеров принимает участие в развитии кадетского движения, военно-патриотическом воспитании молодежи.

Предприятия Чувашской Республики на этой выставке достойно представили свой потенциал, отметил Михаил Игнатьев после осмотра стендов. «Они выполняют государственный заказ Министерства обороны Российской Федерации, Вооруженных сил России по выпуску товаров оборонно-промышленного комплекса. Работают ответственно, выигрывают конкурсы и получают государственные заказы на миллиарды рублей», – подчеркнул руководитель региона.

«Выставка подтвердила, что продукция, которая производится в республике, востребована. И это заслуженно», – сказал Глава Чувашии и привел в качестве примера фургоны шумерлинского завода, которые прошли испытания в боевых действиях в сложных погодных условиях – на жаре, в песках.

Михаил Игнатьев обозначил, что в настоящее время перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса стоит задача по перестраиванию части производства под выпуск гражданской продукции. В этом направлении уже есть определенные успехи.

В рамках программы форума «Армия-2018» проходят различные совещания, круглые столы, которые являются хорошей площадкой для обмена мнениями и предложениями, ознакомления с тенденциями развития военно-промышленного комплекса. По словам Главы Чувашии, это хорошая площадка для укрепления и развития партнерских отношений, заключения договоренностей, в том числе для малого и среднего бизнеса. «Наши предприятия получили возможность представить свою уникальную продукцию. Это хороший задел для дальнейшего развития, расширения взаимовыгодных контактов», – акцентировал он.

Отметим, работа форума «Армия-2018» ведется в рамках экспозиционной, демонстрационной и научно-деловой программы.

На форуме помимо основной экспозиции представлены специальные проекты – Международная выставка высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса «Интеллектуальные промышленные технологии 2018» и специализированная экспозиция «Инновационный клуб».

Научно-деловая программа объединяет более 140 мероприятий различных форматов по различным тематическим направлениям.

Самая зрелищная часть – демонстрация мощи российского вооружения, военной и специальной техники.

Впервые в 2018 году одновременно с форумом «Армия-2018» пройдет Международный форум «Неделя национальной безопасности-2018», в котором примут участие федеральные органы исполнительной власти (Росгвардия, Пограничная служба ФСБ России, МВД России, МЧС России, Минкомсвязи России, Минздрав России, Минстрой России, Минсельхоз России, Ростехнадзор, Минтранс России, Минэнерго России, Росатом, Минприроды России), а также ведущие отечественные предприятия и организации, чья деятельность связана с обеспечением государственной и общественной безопасности, предотвращением и ликвидацией последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера, обеспечением безопасности государственной границы.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики