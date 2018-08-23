На железнодорожном переезде автомобильной дороги «Чебоксары-Сурское» в Чебоксарском районе в ночь с 22 на 23 августа будет ограничено движение автотранспорта

КУ «Чувашупрдор» уведомляет, что согласно официальному извещению Канашской дистанции инфраструктуры ОАО «РЖД» на участке железнодорожного переезда км 18+650 автомобильной дороги «Чебоксары-Сурское» в ночь с 22 на 23 августа т.г. с 22:00 час. до 6:00 час. закрывается движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Перекрытие движения, как сообщили в филиале ОАО «РЖД», связано с организацией работ по замене резино-кордового настила и рельсо-шпальной решетки на железной дороге. Весь комплекс работ производится с целью повышения безопасности проезда через данный железнодорожный переезд.

В официальном письме Канашской дистанции инфраструктуры, направленном в КУ «Чувашупрдор», также сообщается, что в первые и последние 1,5 часа работы будет обеспечен односторонний пропуск автотранспорта по вариантному маршруту движения. Однако движение большегрузного транспорта по данному маршруту будет невозможным.

Отметим, что работы на данном участке автодороги проводятся по официальному согласованию с КУ «Чувашупрдор» и ГИБДД МВД по Чувашской Республике.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики