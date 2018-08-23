МИНТИМЕР ШАЙМИЕВ, государственный советник Татарстана:

«В республике выпускаются газеты и журналы не только на русском и татарском, но и на чувашском, удмуртском языках. Тираж выпускаемых в Татарстане изданий, по данным на II полугодие 2018 года, составил 1,2 млн экземпляров. Писатели Татарстана в рамках государственного субсидирования имеют возможность бесплатно издавать свои произведения. Татарское книжное издательство в этом году издаст 124 наименования книг. Подобные механизмы госсубсидирования существуют только в Татарстане, Чувашии, Башкортостане и Якутии».