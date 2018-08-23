Как работает «спиртной» налог

И идет подготовка к учебному году

В республике более 650 организаций, имеющих лицензию на реализацию алкогольной продукции в 3400 объектах торговли. В первом полугодии произведено крепкого алкоголя 323 тыс. декалитров — в 3,6 раза больше, чем за тот же прошлогодний период. Об этом доложил вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин на вчерашней правительственной планерке, анализируя полугодовые итоги контрольной работы в сфере регулирования алкогольного рынка.

Рост объемов сказался на увеличении поступлений от акцизов — на 54%, а от пива — даже в три с лишним раза. Но при такой позитивной статистике не ослабевает контроль в сфере регулирования этого рынка. За полгода выдано 47 новых лицензий на розничную продажу спиртного, в то же время в выдаче 120 было отказано, 6 лицензий отобрано досрочно.

845,5 млн рублей предусмотрено в 2018 году в республике направить на финансирование подготовки школ к учебному году

Как почеркнул министр, один из инструментов контроля — 327 внеплановых проверок, в ходе которых выявлено 75 правонарушений, заведено 3 административных дела. Общая сумма штрафов за нарушения составила 1,3 млн рублей. Совместно с органами прокуратуры привлечен к административной ответственности ряд организаций, в том числе по фактам реализации поддельного алкоголя с применением фальшивых либо старых акцизных марок. На сайте министерства размещено мобильное приложение, с помощью которого можно в режиме онлайн отследить происхождение спиртного уже при его покупке через собственный смартфон.

Отдельно министр остановился на так называемых «наливайках» — точках торговли спиртным в розлив, досаждающих горожанам. Некоторые точки закрыты, другие ждет эта участь, в том числе по причине несоответствия оборудования и санитарных норм. Зафиксирован ряд нарушений и в точках известной брендовой сети, что может обернуться лишением лицензии.

В этой связи Глава республики Михаил Игнатьев предупредил о соблюдении законодательства в подобных процедурах, связанных с соблюдением норм конкурентной среды. Относительно же хронических нарушителей реализации спиртного Глава региона потребовал самых жестких мер.

Несмотря на заметный прирост поступлений от акцизов в первом полугодии, этот темп следует увеличить, сказал Михаил Игнатьев. На 1 августа в консолидированный бюджет республики, по данным министра, поступило акцизов от продажи водки в сумме, составляющей лишь одну треть от запланированных поступлений на весь год. Низка доля местной алкогольной продукции в общем объеме реализованной в Чебоксарах и Новочебоксарске.

Министр образования и молодежной политики Александр Иванов доложил о готовности школ к новому учебному году. 1 сентября двери распахнут 930 образовательных организаций. Во всех районах созданы комиссии по их приемке. В целом процесс идет успешно, но в Чебоксарском районе не принято пока пять школ из-за затягивания капитального ремонта. Есть такой проблемный объект и в Шумерле. Хотя на капитальный ремонт школ и дошкольных учреждений нынче выделена немалая сумма — более 382 млн рублей. В целом же на финансирование подготовки школ к учебному году предусмотрено 845,5 млн рублей.

Министр отметил кадровую нехватку в ряде муниципалитетов. В целом по республике дефицит учителей составляет 140 человек. Есть вопросы, касающиеся ремонта некоторых школ.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков рассказал о праздновании Дня города. В нем приняли участие более 60 тыс. человек. Михаил Игнатьев отметил высокую ценность подобных мероприятий в плане не только отдыха людей, но и консолидации общества, воспитания молодежи в духе национальных традиций, уважения к истории.