Как работает «спиртной» налог

И идет подготовка к учебному году
В республике более 650 организаций, имеющих лицензию на реализацию алкогольной продукции в 3400 объектах торговли. В первом полугодии произведено крепкого алкоголя 323 тыс. декалитров — в 3,6 раза больше, чем за тот же прошлогодний период. Об этом доложил вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин на вчерашней правительственной планерке, анализируя полугодовые итоги контрольной работы в сфере регулирования алкогольного рынка.
Рост объемов сказался на увеличении поступлений от акцизов — на 54%, а от пива — даже в три с лишним раза. Но при такой позитивной статистике не ослабевает контроль в сфере регулирования этого рынка. За полгода выдано 47 новых лицензий на розничную продажу спиртного, в то же время в выдаче 120 было отказано, 6 лицензий отобрано досрочно.
845,5 млн рублей предусмотрено в 2018 году в республике направить на финансирование подготовки школ к учебному году
Как почеркнул министр, один из инструментов контроля — 327 внеплановых проверок, в ходе которых выявлено 75 правонарушений, заведено 3 административных дела. Общая сумма штрафов за нарушения составила 1,3 млн рублей. Совместно с органами прокуратуры привлечен к административной ответственности ряд организаций, в том числе по фактам реализации поддельного алкоголя с применением фальшивых либо старых акцизных марок. На сайте министерства размещено мобильное приложение, с помощью которого можно в режиме онлайн отследить происхождение спиртного уже при его покупке через собственный смартфон.
Отдельно министр остановился на так называемых «наливайках» — точках торговли спиртным в розлив, досаждающих горожанам. Некоторые точки закрыты, другие ждет эта участь, в том числе по причине несоответствия оборудования и санитарных норм. Зафиксирован ряд нарушений и в точках известной брендовой сети, что может обернуться лишением лицензии.
В этой связи Глава республики Михаил Игнатьев предупредил о соблюдении законодательства в подобных процедурах, связанных с соблюдением норм конкурентной среды. Относительно же хронических нарушителей реализации спиртного Глава региона потребовал самых жестких мер.
Несмотря на заметный прирост поступлений от акцизов в первом полугодии, этот темп следует увеличить, сказал Михаил Игнатьев. На 1 августа в консолидированный бюджет республики, по данным министра, поступило акцизов от продажи водки в сумме, составляющей лишь одну треть от запланированных поступлений на весь год. Низка доля местной алкогольной продукции в общем объеме реализованной в Чебоксарах и Новочебоксарске.
Министр образования и молодежной политики Александр Иванов доложил о готовности школ к новому учебному году. 1 сентября двери распахнут 930 образовательных организаций. Во всех районах созданы комиссии по их приемке. В целом процесс идет успешно, но в Чебоксарском районе не принято пока пять школ из-за затягивания капитального ремонта. Есть такой проблемный объект и в Шумерле. Хотя на капитальный ремонт школ и дошкольных учреждений нынче выделена немалая сумма — более 382 млн рублей. В целом же на финансирование подготовки школ к учебному году предусмотрено 845,5 млн рублей.
Министр отметил кадровую нехватку в ряде муниципалитетов. В целом по республике дефицит учителей составляет 140 человек. Есть вопросы, касающиеся ремонта некоторых школ.
Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков рассказал о праздновании Дня города. В нем приняли участие более 60 тыс. человек. Михаил Игнатьев отметил высокую ценность подобных мероприятий в плане не только отдыха людей, но и консолидации общества, воспитания молодежи в духе национальных традиций, уважения к истории.
ВЛАДИМИР АВРЕЛЬКИН, вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли:
— Известно, что производители алкогольной продукции являются одними из крупных налогоплательщиков, в значительной степени формирующих бюджет региона. При этом акциз от пива зачисляется в него полностью, а от водки — в зависимости от того, сколько реализуется на нашей территории местной алкогольной продукции. И тут не следует кидаться за дешевыми напитками, произведенными за пределами республики, поскольку они зачастую некачественные. Если спиртное или пиво дешевле нашей продукции, надо сразу задаться вопросом, почему. Ведь пиво, доставленное, скажем, из Омской области должно быть дороже местного — с учетом затрат на доставку, а оно дешевле…
Хотелось бы напомнить, что в одной из экономически вездесущих стран научились выпускать порошок, разбавив которым некрепкий спирт, можно получить так называемое пиво. Оно, конечно, тоже дешевое, так что не надо гнаться за этим. Мы за умеренное потребление спиртного — качественного, надежного, что гарантируется его местным производством.