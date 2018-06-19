Вытеснение «налички» из оборота продолжается

Пластик против бумаги и металла

Почти год осуществляется в республике проект «Безналичная Чувашия», отражающий позицию Минфина России по снижению оборота в стране наличных денег. Делается это с целью победить коррупцию, ведь большая доля безналичных операций должна привести к прозрачности структуры доходов и расходов.

Безналичная оплата проезда по единой транспортной карте, внедренная в республике, перевод зарплаты бюджетников на карту национальной платежной системы «Мир» — в Чувашии уже многое сделано по ограничению движения наличных денег.

А на уровне Кабинета Министров республики принята «дорожная карта» на 2018–2019 годы по реализации вышеназванного проекта. Регулярно собирается рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства — министра финансов Светланы Енилиной, двигающая проект в массы. В составе группы 22 человека, 10 из которых относятся к банковскому сообществу, остальные — чиновники и представители СМИ.

Очередное заседание рабочей группы было посвящено логотипу «Безналичной Чувашии». Представлено 20 эскизов, над которыми трудились не профессионалы, а энтузиасты-любители, работающие в том или ином банке и Минфине.

«Эмблема должна обязательно содержать элементы чувашской символики и призыв к совершению гражданами безналичных платежей», — перед началом голосования назвала основные критерии отбора Светлана Енилина. В итоге было выбрано пять наиболее оптимальных вариантов. Сейчас они представлены на суд широкой общественности на сайте Минфина Чувашии и в социальных сетях, где все желающие смогут выразить свое мнение в интернет-опросе и отдать голос за тот эскиз, который с их точки зрения достоин стать официальным логотипом проекта.