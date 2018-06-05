Половина районов Чувашии «дали» план сева

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, по данным на 4 июня в хозяйствах республики посеяно 206,3 тыс. гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур. В 11 районах плановые показатели сева выполнены.

Продолжается посадка картофеля – клубни высажены на площади 7,4 тыс. гектаров (в 2017 году на ту же дату было 6,75 тыс.). Овощи открытого грунта посеяны на 1108 гектарах (в 2017–м – 807). Значительно больше прошлогоднего – на 6 тыс. гектаров — посеяно масличных культур — подсолнечника, рапса, горчицы. Опережающими темпами идет и навешивание хмеля.

В шести муниципальных районах республики идет первый укос многолетних трав. На 4 июня скошено 213 гектаров (в 2017-м – 96). А в ряде районов приступили уже к химпрополке зерновых и зернобобовых культур и обработке посевов против вредителей и сорняков.

Вячеслав Крылов.