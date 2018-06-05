На добрые дела

Итоги первого в этом году конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества подвел на днях Координационный комитет под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

Всего по стране в нем участвовало 9175 проектов из всех 85 регионов страны. От Чувашии для участия в первом конкурсе было подано 62 (в 2017 году — 35) конкурсные заявки. Победителями стали 10 (в 2017 году — 4) проектов, сообщает Общественная палата республики.

Среди победителей — проекты ЧРОО «Союз женщин Чувашии», республиканского отделения Российского Красного Креста, поисковых отрядов «Память» и «Веда», культурно-выставочного центра «Радуга» и других некоммерческих организаций.

Общая сумма, выделенная на реализацию проектов от нашей республики, составила почти 9,5 млн рублей (в 2017 году — 4,7 млн руб.).

Григорий Петров