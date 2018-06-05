Снова — о точечной застройке

А также о капремонте, весеннем севе и купальном сезоне

Тема точечной застройки вновь всплыла на еженедельной правительственной планерке. Михаил Игнатьев рассказал присутствующим о коллективном письме, подписанном 241 чебоксарцем, в котором выступают против уплотнительного строительства по улице Мате Залки. «У нас достаточно торговых центров на территории города Чебоксары», — высказался Глава Чувашии и поручил Минстрою провести проверку. «Где нужны волевые решения, надо их принимать», — подчеркнул он при этом, указав на необходимость давать соответствующие комментарии через средства массовой информации.

Менее больная, но все же актуальная тема капремонта, которую также затронули на совещании. В этом году будет отремонтировано 252 здания на сумму 813,5 млн рублей, доложила гендиректор Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олимпиада Епифанова. На четверти объектов подрядчики уже приступили к работам. В большей части домов произойдет ремонт кровли, в каждом третьем не обойтись без обновления канализации и системы водоснабжения. Коснулась Епифанова и недочетов: так, все еще не объявлены аукционы по шести домам республики (изначально собственники отказывались от ремонта), а некоторые здания, напротив, не так давно были отремонтированы, но муниципалитеты все же включили их в краткосрочный план работ.

Председатель Госкомитета Чувашской Республики по делам ГО и ЧС Вениамин Петров прежде всего коснулся последствий сильного урагана, случившегося в конце мая. «Сегодня-завтра режим ЧС будет снят», — пообещал он, отметив, правда, что в Урмарском районе последствия разгула стихии будут устранять в течение трех недель.

Рассказывая о готовности республики к купальному сезону, Петров посетовал: в некоторых муниципальных образованиях либо одно оборудованное место для купания, либо ни одного. Зато в этом году спасатели готовы к лету как никогда, они полностью оснащены техникой — «такого еще не было».

Также в этот день говорили о весенне-полевых работах, а министр культуры Константин Яковлев коснулся подготовки ко Дню России и к праздникам песни, труда и спорта Акатуй.

Джульетта Федорова

Кстати

Выбрали депутатов

В воскресенье, доложил на планерке председатель Центризбиркома Чувашии Александр Цветков, в республике прошли дополнительные выборы в органы власти различных уровней. В Ядринском одномандатном избирательном округе № 9 определяли депутата Госсовета региона (им стал ректор Чувашского госпедуниверситета имени И.Я. Яковлева Владимир Иванов, «Единая Россия»). На местах в этот день выбирали депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов (вакантное место займет по итогам голосования директор Волжского филиала МАДИ Наталья Евсюкова, «Единая Россия»), Собрания депутатов Шумшевашского сельского поселения Аликовского района (победил представитель КПРФ Виталий Рыков), Собрания депутатов Иваньковского сельского поселения Ядринского района (большинство голосов получила директор ядринской гимназии № 1 Надежда Порфирьева, «Единая Россия»).