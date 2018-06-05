Достойный наследник

Нынешний год является юбилейным не только для патриарха чувашской культуры, но и для его старшего сына, видного историка, доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента АН СССР Алексея Ивановича Яковлева (1878–1951). Именно его 140-летию была посвящена выставка «К портрету русского историка», четыре месяца работавшая в музее «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева» в Ульяновске.

Алексея Ивановича ульяновские СМИ характеризуют как «достойного наследника своего отца, тоже оставившего след в истории страны». В центре внимания исследований Яковлева-младшего находились социально-экономическая, военно-политическая история и общественная мысль России XVII века, проблемы источниковедения и археографии. Потому главными экспонатами выставки являются его труды из фондов Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»: «Памятники истории Смутного времени» (1909), брошюра «Русская правда» — сборник правовых норм Киевской Руси» (1928), «Саранская таможенная книга за 1692 год» (1951) и другие.

Как отмечают сотрудники музея, работы Алексея Яковлева до сих пор служат незаменимым пособием для всех, кто изучает историю. Особо они выделяют вышедшую в 1946 году статью о выдающемся русском историке, легенде отечественной исторической науки В.О. Ключевском, который был для Алексея Ивановича идеалом ученого. Обширная статья сочетает в себе как анализ исторической концепции великого историка, так и личные воспоминания Яковлева о своем учителе.

Представлены в экспозиции также и дневники историка, переписка с Дмитрием Ульяновым, младшим братом Владимира Ленина. Дом семьи Ульяновых до конца жизни оставался для Яковлева-младшего примером «истинной благородной светскости».

Алексей Яковлев оказался одним из тех, кто пострадал по так называемому «Академическому делу», сфабрикованному в 1929 году ОГПУ, в результате которого были арестованы представители элиты историков Ленинграда, Москвы и других городов. Как участника «заговора академиков», Алексея Ивановича арестовали в августе 1930 года и сослали в город Минусинск. Это событие совпало со смертью Ивана Яковлевича…

Впоследствии, в 1933 году, Алексей Яковлев был реабилитирован и со снятием судимости возвратился в Москву. С 1938 по 1951 год он работал старшим научным сотрудником Института истории АН СССР. Его труд был оценен правительством. За книгу «Холопы и холопство в Московском государстве в 17 веке» он в 1943 году был удостоен Сталинской премии 2-й степени. Эти деньги — 100 тыс. рублей — Алексей Иванович отдал на учреждение в Чувашии (Мариинский Посад) и Мордовии (Атяшево) двух приютов для осиротевших детей воинов, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Елена Зайцева

За первое же самостоятельное исследование Алексею Яковлеву, первокурснику историко-филологического факультета Московского университета, известный русский историк Василий Ключевский поставил высшую оценку «весьма удовлетворительно» и присудил золотую медаль на конкурсе студенческих работ.

Справка «СЧ»

ДЕТИ ИВАНА ЯКОВЛЕВА:

Алексей Иванович Яковлев (1878–1951 гг.) — историк, член-корреспондент АН СССР, лауреат Сталинской премии;

Лидия Ивановна Некрасова (Яковлева, 1881–1942 гг.) — филолог, искусствовед, этнограф, переводчик с английского и немецкого языков;

Николай Иванович Яковлев (1883–1949 гг.) — горный инженер, военный конструктор, музыковед.

ВНУКИ:

Ольга Алексеевна Яковлева — кандидат исторических наук;

Иван Алексеевич Яковлев — доктор физико-математических наук, профессор;

Екатерина Алексеевна Павлова (Некрасова) — доктор искусствоведения;

Анна Алексеевна Некрасова — профессор Государственного института театрального искусства.

ПРАВНУКИ:

Алла Борисовна Покровская — народная артистка Российской Федерации;

Александр Борисович Покровский — концертмейстер Московской консерватории;

Владимир Всеволодович Павлов — заслуженный артист Российской Федерации;

Екатерина Всеволодовна Павлова — пушкинист, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Российской Федерации;

Франсуаза Варе — профессор медицины (Франция).

ПРАПРАВНУКИ:

Василий Михайлович Толмачев — доктор филологических наук, профессор МГУ;

Михаил Олегович Ефремов — заслуженный артист Российской Федерации;

Лидия Дмитриевна Некрасова — москвовед, искусствовед.