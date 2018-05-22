«Электрический» спектакль для юного зрителя

Короткое замыкание одолели, Проводка перевоспитали

К шумной детворе в этом зале, конечно, привыкли — на то и театр юного зрителя. А в остальном все необычно: на сцене разыгрался настоящий спектакль на тему электрической безопасности — с характерными для классического жанра постановки добрыми и злыми героями.

Нельзя и еще раз нельзя!

— Откуда берется электричество? — спрашивает Сам Сусамыч, Повелитель всех электропроводов и Властелин всех электроприборов.

— Его каждое утро приносят в ведрах и заливают в розетки в наших домах! — спешит с ответом Проводок, чем вызывает громкий смех в зале.

Но большинство зрителей, хотя и маленькие, точно знают маршрут движения киловаттов: «Электричество вырабатывается на электростанции, а потом по проводам идет на заводы и фабрики, школы и жилые дома!» Оно и неудивительно, ведь сегодня на спектакль пришли не просто юные зрители, а дети сотрудников филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Чувашэнерго».

«Мой папа — энергетик! — с гордостью говорит мне сидящий рядом первоклассник Дима. — И ответы на такие простые вопросы должны знать даже маленькие — и даже девочки…» Отец часто говорит ему, что шутки с электричеством могут плохо закончиться, поэтому нельзя, к примеру, совать в розетку посторонние предметы, за шнур вытаскивать вилку электроприбора из розетки, нельзя ставить металлическую посуду в микроволновую печь, рыбачить под ЛЭП…

Список таких «нельзя» продолжает уже знакомый нам Сам Сусамыч: нельзя проникать в трансформаторные подстанции, подходить к оборванным проводам, вытирать пыль с телевизора мокрой тряпкой… Правда, и тут вездесущий Проводок пытается показать свои «знания». Телевизор, по его мнению, проще очистить от пыли, поливая водой прямо из ведра. А когда уходишь из дома, надо обрубить провод — «так надежнее будет». И снова дети разноголосым хором его поправляют: когда электричество встречается с водой — это особенно опасно. Вода — отличный проводник тока, поэтому никогда нельзя трогать мокрыми руками электроприборы, пользоваться ими в ванной. И обрубать провод, уходя из дома, не нужно, но выключить свет, все электроприборы — необходимо!

Мальчишки и девчонки, а также их родители

Проводок, кажется, урок усвоил. Вообще-то он — персонаж нисколько не вредный, но «самое необразованное существо на свете — что с него взять…» Тем не менее, с развитием сюжета спектакля и он продемонстрировал свое стремление к добрым переменам: старательно помогал детям в поиске и обезвреживании главного злодея постановки — Короткого замыкания, охотно раздавал подарки детям, блеснувшим правильными ответами, вручил раскраски и памятки с правилами электрической безопасности. Злодея, конечно, одолели, в честь победы над ним был запущен «салют» мыльных пузырей. Маленькие и большие шарики, казалось, заполнили всю сцену — зрелище завораживающее!

— Понравилось не только детям, но и нам — родителям, — с удовольствием отметила Ирина Шурдикова — супруга начальника отдела по работе с клиентами распределительной сетевой компании Евгения Шурдикова, которая пришла на праздник с тремя своими детьми. — Старшему сыну Александру — 16 лет, он уже, можно сказать, взрослый, но порадовали и младшие, Татьяна и Ольга, которым 7 и 5 лет. Они с радостью участвовали в конкурсах — и много про электричество, оказывается, им известно. Тем не менее, мы сегодня еще много узнали — праздник удался, он получился очень даже содержательным и полезным.

Такого же мнения — руководство Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля. Учреждение уже освоилось в новом здании, и одним из направлений своей деятельности видит в сотрудничестве с предприятиями. Поэтому охотно откликнулись на просьбу об организации праздника для детей энергетиков — для добрых дел двери театра всегда открыты.

Проще предотвратить…

А работа по предотвращению детского травматизма сотрудниками энергокомпании будет продолжена — ее в соответствии с программой, инициированной ПАО «Россети», представители филиала «Чувашэнерго» ведут постоянно. Это сегодня на праздник пригласили собственных детей, а так в рамках реализации Плана мероприятий по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании ПАО «МРСК Волги» встречи представителей энергокомпании со школьниками и малышами проходят по всей республике в течение всего года — с азами электробезопасности стараниями энергетиков ежегодно знакомятся тысячи мальчишек и девчонок.

С приближением летних школьных каникул наряду с необходимостью организации отдыха детей тема обеспечения их безопасности особенно актуальна. В том числе на передний план выходят вопросы электробезопасности. Погода позволяет, свободного времени много, и любопытная детвора норовит «везде побывать, все посмотреть и потрогать», поэтому очень важно, чтобы ребята и сами четко представляли ту опасность, которую таят в себе подстанции, трансформаторные или распределительные пункты, линии электропередачи, другие энергообъекты. Энергетики это понимают, и ежегодно накануне каникул филиал «Чувашэнерго» из числа своих сотрудников организует «десант» специалистов, который занимается «электрическим ликбезом» в школах, дошкольных учреждениях, а затем и в детских оздоровительных лагерях. Нынешний год — не исключение.

Комплекс мероприятий по предупреждению детского травматизма на объектах энергетики включает также проверки электросетевых объектов, находящихся в непосредственной близости от детских учреждений, на соответствие требованиям безопасности. Так что энергетикам нынче, в отличие от их юных и маленьких подопечных, не до каникул. По мнению руководства филиала «Чувашэнерго», если итогом постоянного внимания к этой теме, активной работы по профилактике детского электротравматизма станет предотвращение хотя бы одного ЧП, одного несчастного случая с ребенком, значит, работали не зря — это уже достойный результат.