Эстафета под эгидой «Чебоксарского политехника»

На чебоксарском стадионе «Энергия» прошла третья легкоатлетическая эстафета корпоративной газеты Чебоксарского института Московского политехнического университета «Чебоксарский политехник».

Как и в прошлые годы, соревнования состоялись в рамках Фестиваля спорта прессы Чувашии – первого этапа 80-й Республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия». Наряду с политеховцами в них участвовали студенты средних профессиональных учебных заведений, с которыми у института налажены тесные партнёрские связи.

Участников эстафеты приветствовал директор Чебоксарского Политеха Александр Агафонов. Он отметил, что «Чебоксарский политехник» с каждым годом пользуется всё большей популярностью среди читателей. Вузовская газета по итогам Всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное издание-2017» заняла призовое место, и единственная среди всех корпоративных изданий Чувашии удостоившись Знака отличия «Золотой фонд прессы-2018».

Эстафета открылась забегом руководителей подразделений, преподавателей и сотрудников Политеха на 400 метров. Здесь самой быстрой стала инспектор по контролю за исполнением поручений кафедры права Дарья Александрова.Ну, а затем на старт вышли студенческие команды девушек, которые задали довольно быстрый темп бега. В этом преуспели студентки Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, которые в течение всего года интенсивно занимаются легкой атлетикой. Они с первых метров дистанции взяли быстрый старт и обошли соперниц, никому не уступив первенства.

Ещё более ярким стало выступление будущих строителей этого учебного заведения в следующем забеге среди мужских команд, в котором все три команды техникума никому не оставили шансов на победу, заняв весь подиум. Это серьёзная заявка на успех на эстафете газеты «Советская Чувашия», которая пройдет предстоящей осенью.

Николай Галкин.