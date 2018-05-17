Михаил Игнатьев принял участие в совместном выездном совещании Секретаря Совета Безопасности РФ и полномочного представителя Президента России в ПФО

15 мая в Саратове состоялось совместное выездное совещание Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

В числе участников – руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев, первый заместитель начальника ГУ по противодействию экстремизму МВД России Игорь Морозов, заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, руководители всех регионов ПФО.

В ходе заседания обсуждены вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодежи, противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории регионов округа.

«Сохраняется устойчивая тенденция роста преступлений экстремисткой направленности, основная часть которых совершена молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними. Выявлено около двух тысяч участников молодёжных объединений деструктивной направленности. К числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодёжной среде, относятся как внутренние проблемы (низкий уровень и качество образования, проблемы с трудоустройством, социальное неравенство), так и деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур, направленная на подрыв нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций», – подчеркнул Николай Патрушев.

Секретарь Совета Безопасности России обратил внимание на необходимость повышения эффективности гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи.

В ПФО осуществляются меры организационного и практического характера по профилактике распространения деструктивных взглядов и течений учащейся молодёжи. Так, в рамках реализации Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года в округе реализуются более 40 региональных программ, проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия с привлечением порядка 120 общественных организаций ПФО, создаются центры по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке.

Секретарь Совета Безопасности РФ отметил, что требуется наладить межведомственное взаимодействие, особенно, в части пресечения распространения через Интернет криминальной идеологии, культа насилия и соответствующей атрибутики, вовлечения молодёжи в тоталитарные религиозные секты. Особое значение в преддверии Чемпионата мира по футболу играет предупреждение противоправной деятельности фанатских объединений.

Николай Патрушев также отметил, что в ПФО удалось стабилизировать ситуацию с распространением наркотиков. В 2017 году на 7% снижен уровень заболеваемости от наркомании, однако при этом на 21% выросла смертность от передозировки наркотиками.

Было отмечено, что требуется расширение сети государственных и негосударственных реабилитационных структур, адресная профилактическая работа среди несовершеннолетней молодежи из группы риска, а также качественно новый уровень профессионализма среди сотрудников правоохранительных органов, отвечающих за противодействие распространению наркотиков.

Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич подчеркнул, что существующих профилактических мероприятий недостаточно для того, чтобы предотвратить негативные явления, которым чаще всего подвержена молодежь.

«В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи, пресечения фактов вовлечения подростков в криминальные субкультуры, а также в совершение преступлений и иных антиобщественных действий, в регионах ПФО проделана большая работа.

В округе сформирована и продолжает совершенствоваться соответствующая региональная нормативная правовая база, выработан и устойчиво функционирует механизм предупреждения и пресечения экстремистских и террористических проявлений, осуществляется развитие и координация общественных организаций в области профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних.

Вместе с тем, молодёжная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. Подростки, ищущие самовыражения и самооценки, являются наиболее привлекательной аудиторией для различных деструктивных манипуляторов, в том числе, вербующих в ряды экстремистских и террористических организаций новых членов», – подчеркнул Михаил Бабич.

Одной из серьезных проблем полпред Президента РФ в ПФО назвал создание в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообществ, пропагандирующих среди молодёжи насилие, убийства и суицидальные проявления. Кроме того, по мнению полномочного представителя, существует прямая связь насилия на экране с поведенческим настроением несовершеннолетних и их агрессивностью. Например, после распространения в СМИ сюжетов о трагических, резонансных событиях, происшедших в текущем году в ряде образовательных учреждений Пермского края, Новосибирской и Курганской областей, Республик Бурятия и Башкортостан, у подростков все больше возникает интерес к теме противоправных акций в школах, к так называемому «Скулшутингу».

«Приходится констатировать тот факт, что на фоне усилий органов власти, направленных на создание патриотично ориентированной социально активной молодёжи, значительная часть подростков предоставлена сама себе, ориентируется на псевдоцели и ложные приоритеты под определяющим воздействием криминальной среды, СМИ, заполненных негативом, культом роскошной жизни и безыдейности, Интернетом, где также доминирует потребительское отношение к окружающему миру и правовой нигилизм», – добавил полномочный представитель.

Учитывая изложенное в ходе совещания, полпред Михаил Бабич отметил необходимость выработки дополнительного комплекса мер по совершенствованию молодёжной политики и профилактического воздействия на подростков, начиная с самого раннего возраста. В частности, полномочный представитель Президента России заявил о целесообразности принятия госпрограммы, консолидирующей работу уполномоченных органов в рассматриваемой сфере и предполагающей конкретное финансирование по направлениям государственной молодёжной политики, а также соответствующего федерального закона.

Переходя к рассмотрению второго вопроса, Михаил Бабич акцентировал внимание на проблемах в антинаркотической деятельности. По словам полпреда, в регионах округа реализуется комплекс мер (социального, экономического, медицинского, правового и административного характера), направленных на оздоровление наркоситуации. Данной проблеме уделяется особое внимание со стороны органов госвласти, правоохранительных и контролирующих ведомств.

Принятые меры позволили в округе снизить число лиц, потребляющих наркотические средства (на 7,5%), в том числе среди несовершеннолетних. Наряду с этим, правоохранительными органами в 2017 году выявлено свыше 36 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (рост на 3,5%).

Полномочный представитель Президента России Михаил Бабич обозначил существующие в федеральном законодательстве пробелы и обратился к участникам с предложением по их детальной проработке.

«Правоприменительная практика в указанной сфере свидетельствует о наличии проблем, снижающих эффективность реализуемых полномочий, обусловленных несовершенством федерального законодательства в части неурегулированности рынка криптовалют в России, отсутствия алгоритма возложения обязанности по принудительному лечению от наркомании несовершеннолетних. Сегодня нет единого подхода к организации реабилитационного процесса наркопотребителей, что не позволяет в полной мере обеспечить системную работу и координацию деятельности региональных органов власти», – сказал полномочный представитель.

В рамках совещания состоялись выступления представителей федеральных министерств и ведомств, силовых структур, глав регионов округа, членов Совета Безопасности России. Были высказаны предложения по решению обозначенных проблем и вопросов.

По итогам заседания наиболее конструктивные предложения будут внесены в проект решения и доложены Президенту Российской Федерации.

Добавим, вопросы, обсужденные на совещании, актуальны для Чувашии.

В целях профилактики распространения негативных проявлений в молодежной среде выстроено эффективное взаимодействие органов власти всех уровней с руководителями национально-культурных объединений, руководителями высших учебных заведений, Чувашской митрополией и Духовным Управлением Мусульман Чувашской Республики, лидерами Северо-Кавказских землячеств и диаспор.

Ведется работа по формированию среди учащихся и студентов навыков безопасного поведения в сети Интернет. Особое внимание уделяется профилактике экстремистских проявлений среди иностранных студентов.

Отметим также, что благодаря совместно принимаемым мерам в настоящее время в республике сохраняется стабильная ситуация в части молодежных правонарушений в сфере экстремизма и терроризма.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики