Школьники и студенты Чувашии выезжают на «Туриаду-2018»

В составе команды 40 человек. Это учащиеся чебоксарской школы № 18, новочебоксарских СОШ № 17 и кадетского лицея, цивильской школы № 2, детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту имени В. Ярды, студенты ЧГУ им.И.Н. Ульянова и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

Напомним, команда нашей республики ежегодно показывает неплохие результаты в «Туриаде». За шесть лет участия она становилась призером в общекомандном зачете 2013 (2 место) и 2016 (3 место) годах, победителем в спортивном туризме в 2014, 2015 годах. В 2017 году команда Чувашии вошла в пятерку лучших команд «Туриады».

Спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада – 2018» в шестой раз пройдет на территории гостеприимной Саратовской области.

«Туриада» – это уникальный формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы, которые возрождают лучшие традиции спортивного, краеведческого и познавательного туризма. Проект зародился и проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича. Участники спортивно-туристского лагеря продемонстрируют свою физическую выносливость, научатся работать в команде, познакомятся с достопримечательностями родной страны, приобретут новых друзей.

Целью проекта является развитие массового спорта, выявление и поддержка лучших спортсменов-туристов ПФО, формирование положительных жизненных установок для молодежи.

В большинстве регионов округа соревнования по спортивному туризму стали неотъемлемой частью региональных спартакиад учащихся, трудовых коллективов, сельской и допризывной молодежи.

Отдельная программа в лагере для тех, кто в будущем займется развитием внутреннего туризма в нашей стране. Традиционно на площадке лагеря соберутся студенты, изучающие основы туристического бизнеса.

В рамках спортивной программы пройдет первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Данные состязания вошли в Единый календарный план международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2018 год. В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», конкурс авторской песни «Музыка сердец» и брейн-ринг на туристскую тематику.

Участники лагеря имеют возможность сдать нормативы кандидатов в мастера спорта, повысить спортивные разряды, получить звания.

В лагере примут участие старшеклассники и студенты из регионов округа, прошедшие предварительные отборочные туры. В этом году в Хвалынск (Саратовская область) приедут около 700 человек.