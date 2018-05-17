В Чебоксарах состоится открытие туристического сезона

20 мая все поволжские регионы России отмечают день великой реки – День Волги.

В Чебоксарах в этот день на Московской набережной состоится открытие туристического сезона.

Программа:

с 10.00 ч. до 12.00 ч. II Фестиваль скандинавской ходьбы «Здоровье на Волге»

в 12.00 ч. выставка детского рисунка «Для здоровья нам нужна скандинавская ходьба!»

с 11.00 ч. до 13.00 ч. экологический субботник «Чистая Волга»

в 14.00 ч., интерактивный квест «Тайны берега Волги». Собери команду из 6-ти человек и регистрируй её по ссылке!👇

https://docs.google.com/forms/d/1ho5OweQw4mikNTeRaDj8..

в 15.00 ч. праздничное открытие туристического сезона и большая концертная программа, посвященная Дню Волги

c 18.00 ч. можно будет насладиться хорошей музыкой и зарядиться энергией солнца, благодаря DJ-set «Sunset».