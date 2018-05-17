В Чебоксарах идет подготовка теплосетей к будущей зиме

В столице республики продолжаются плановые гидравлические испытания тепловых сетей.

Согласно утвержденному администрацией города Чебоксары Сводному годовому плану вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей теплоснабжающими организациями на 2018 год с 21 по 23 мая проверку на прочность и плотность пройдут трубопроводы по контурам котельных 17-Ю Новоюжного производственного района и 34-М Московского производственного района.

С 22 по 23 мая — по контурам котельных 10-Ц, 22-Ц Центрального производственного района и 16-Ю Новоюжного производственного района.

С 22 по 24 мая – по контурам котельных 11-Ю, 27-Ю Новоюжного производственного района, 8-К, 9-К, 1-К, 4-К Юго-западного производственного района

С 23 по 25 мая – по контуру котельной 25-М Московского производственного района.

На время проведения работ будет ограничена подача горячей воды. ООО «Коммунальные технологии» просит горожан с понимание отнестись к проводимым мероприятиям. Опрессовка трубопроводов поможет обнаружить ветхие, дефектные участки теплосетей, которые будут выведены в ремонт и оперативно заменены на новые для предотвращения возникновения нештатных ситуаций в отопительный период.

В ходе испытаний давление воды в тепловых сетях будет повышено до величины, установленной нормативными документами. Во избежание несчастных случаев просим не находиться вблизи трубопроводов теплотрасс и тепловых камер.