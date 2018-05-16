В Чебоксарах стартовал муниципальный чемпионат JuniorSkills

14 мая в Чебоксарах стартовал очный тур отборочного этапа муниципального чемпионата профессионального мастерства школьников JuniorSkills.

150 финалистов заочного этапа из 24 образовательных организаций будут соревноваться по пяти компетенциям: прототипирование, сетевое и системное администрирование, мультимедийная журналистика, мобильная робототехника и лабораторный химический анализ.

В первый день чемпионата на базе детского технопарка «Кванториум» 12 команд состязались в компетенции сетевое и системное администрирование и лабораторный и химический анализ. В течение четырех часов «юным программистам» предстояло настроить сервер удаленных рабочих столов для совместной работы пользователей с ресурсоемкими приложениями. Участники лабораторного и химического анализа определяли химический состав и строение веществ, выявляли наличие разнообразных включений и примесей, а также осуществляли контроль качества сырья и готовой продукции.

Соревнования продолжатся до 21 мая на территории ресурсных центров (детский технопарк «Кванториум», СОШ № 54 и 59). В ходе прохождения очного этапа участники соревнований выполнят ряд конкурсных заданий. Работу над заданием осуществляет команда в составе руководителя (педагог образовательной организации, подготовивший команду – 1 человек) и членов команды (2 человека). Все задания – кейсы созданы таким образом, чтобы побуждать детей на практике доказывать, изобретать, воплощать, действовать.

Победители отборочного этапа примут участие в финале муниципального чемпионата, который пройдет в октябре 2018 г. В августе для победителей очного этапа будет организовано обучение по подготовке к заключительному этапу.

Справочно: JuniorSkills представляет собой программу ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников и выступает ступенью подготовки к международным соревнованиям по компетенциям WorldSkills («Молодые профессионалы»). Движение JuniorSkills является международным, инициировано в конце 2014 года в партнерстве с WorldSkills Russia при поддержке Агентства стратегических инициатив России, Минобрнауки РФ, Минпромторга РФ.

В Чебоксарах муниципальный чемпионат профессионального мастерства школьников JuniorSkills реализуется администрацией города Чебоксары совместно с управлением образования с 2016 года. В очном этапе 2018 года принимают участие: гимназия №№ 1, 2, 5, 46, лицеи №№ 2, 3, 4, 44, СОШ № 10, 22, 24, 29, 31, 33, 38, 40, 41, 47, 49, 56, 59, 61, 64 и детский технопарк «Кванториум».

Программа проведения очного тура отборочного этапа муниципального чемпионата профессионального мастерства школьников JuniorSkills в городе Чебоксары с 14 мая – 21 мая 2018 года>>