Фоторепортеры из села Ишаки

Альбом братьев Костиных вместил целый пласт истории республики

Один из ярких документов эпохи до поры до времени спокойно лежал в фондах Чувашского гуманитарного института, пока на него не обратили внимание люди, интересующиеся старой фотографией. И тогда альбом «Достижения Чувашии. 1927-1931» рассказал им о первых фоторепортерах республики — Николае, Георгии и Александре Костиных. «Советская Чувашия» писала о подготовке к первой ретроспективной выставке «Молодая столица Чебоксары в объективе братьев Костиных». Сейчас уже выставка собирает множество зрителей в Чувашском художественном музее.

Для экспозиции было отобрано немногим более полусотни кадров, и это в основном улицы Чебоксар той эпохи. Именно в поисках подобных фотографий краевед Алексей Борзов четыре года назад вышел на упомянутое драгоценное издание, ждавшее в исторических фондах своего часа. Он привычно собирал свою электронную коллекцию, ходил по архивам, общался с такими же увлеченными людьми. Пришел и в Чувашский гуманитарный институт.

После находки в недрах гуманитарного института Алексей Борзов серьезно заинтересовался самими фотографами, их биографией, составил даже семейное древо Костиных. Увидел и семейный фотоархив у внучатой племянницы братьев?— Веры Петровны Михайловой, внучки сестры Костиных Марии. В семье Костиных было много старых фотографий, причем не только семейные портреты, но и фотографии родительского дома, его внутреннего убранства, неспешных семейных чаепитий. И первым из трех будущих фотографов их стал изучать с точки зрения искусства фотографии старший брат Николай. Можно сказать, это были его первые фотоуниверситеты. Организовал Николай и фотокружок в родных Ишаках, куда привлек и своих братьев. После окончания школы Николай приехал в Чебоксары в поисках работы и, владея основами ремесла, устроился в фотоателье Тимкиных. Там тоже подучился профессии, подружившись со старшим сыном хозяев чебоксарского фотоателье. Как рассказывает Алексей Борзов, у мужа и жены Тимкиных, Максима и Евгении, было два сына, Виктор и Борис, и все они были фотографами, известными тогда и за пределами Чебоксар. Парни тогда же начинают сотрудничать с различными изданиями. Фотографии Николая Костина и Виктора Тимкина появляются, например, в газете «Канаш» и журнале «Сунтал». Вслед за Николаем в Чебоксары приезжают и братья-близнецы Георгий и Александр (в семье их ласково звали Шура-Юра). Николай, заметив их первые успехи, помогал им осваивать довольно сложную по тем временам технику фотографии. Они также постигают азы профессии в ателье и выполняют заказы издательств. В историческом альбоме «Достижения Чувашии. 1927-1931» есть фотографии, которые принадлежат и Николаю Костину, но основной массив фотоизображений сделан Георгием и Александром.

Все трое братьев-фотографов воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Николай работал фотолаборантом в разведывательном полку стратегической авиации, где готовились фотоматериалы для обороны Москвы и Сталинградской битвы. Эти документы представлялись в свое время в Ставку главнокомандующего. Георгий и Александр служили в пулеметных расчетах, за четыре сбитых под Москвой самолета Александр получил орден Красной Звезды, а Георгий — «За боевые заслуги». Когда командир роты противовоздушной обороны Георгий Костин погиб под Смоленском, брат занял его место, был ранен, долечивался в Чебоксарах, а заканчивал войну на Западной Украине. После войны Александр Костин работал в «Красной Чувашии» (с 1953 года — «Советской Чувашии»), сотрудничал со многими другими изданиями.

…Когда сегодня смотришь на республиканские газеты 30-х годов прошлого века, то диву даешься, как много успевали сделать братья Костины. В каждом номере «Красной Чувашии», например, напечатано по 7-8 их фотографий! И это целые серии фоторепортажей. Одним словом, фоторепортеры оставили немалое наследие, которое еще ждет своего исследователя и таит немало открытий. Часть его можно увидеть на интересной выставке в залах ЧГХМ.

Красноармейцы Александр и Георгий Костины. На срочной службе, середина 30-х годов.

Фото Сергея Журавлева

Из более чем полутора тысяч фотографий Алексей Борзов с Владимиром Трофимовым (на снимке) и Александр Никитин перевели в цифру около 200, которые затем были тщательно отреставрированы. После этого изображения можно было печатать в выставочном формате.

МНЕНИЕ

АЛЕКСЕЙ БОРЗОВ, краевед:

— Слава богу, что там есть эти фотографии, что они сохранены! Когда я увидел этот документ времени, то просто ахнул. Кожаный альбом размером метр на метр с наклеенными на картон фотографиями 9х12, которых там оказалось 1776! Все расположено строго по разделам, объят целый пласт истории республики: строительство, становление промышленности, создание колхозов, советские праздники, здравоохранение, распространение радио, причем не только в городе, но и по деревням. Очень много фотографий родного колхоза братьев, ишакского. Конечно, я сразу позвал своих друзей, коллекционеров Владимира Трофимова и Александра Никитина, и мы отсканировали часть фотографий.