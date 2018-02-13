В поиске знаний и приключений

«РусГидро» презентовало новый том детского научно-познавательного издания

Уверен, День российской науки, ежегодно отмечаемый 8 февраля, для этих детей запомнится надолго. С подачи энергетиков учащиеся 5-6-х классов чебоксарских гимназий № 2, 4 и школы № 49 в прошлый четверг посетили Национальную библиотеку — и актовый зал «храма книги» напомнил шумный школьный класс после звонка на перемену. Нет, сотрудники библиотеки на этот раз призывать их к привычной здесь тишине не стали, наоборот, сами с нескрываемым интересом наблюдали за происходящим. А причем тут энергетики? Это они, представители Чувашской энергосбытовой компании (входит в Группу «РусГидро»), организовали презентацию удивительной книги — получился очень веселый и познавательный праздник для детворы.

Книга с историей

Какие бывают электростанции? «ГЭС, ТЭЦ! — громко перечисляет детвора. — А еще — атомные, солнечные, ветряные, которых, правда, у нас в Чувашии пока нет». Действительно, несмотря на свой юный возраст, ребята уже очень много знают. Но, по мнению ведущего презентации, «знаний много не бывает, тем, кто желает узнать еще больше, поможет альманах «Хочу все знать!» — книжка о том, как все устроено на свете».

Эту легендарную книгу взрослые наверняка хорошо помнят. Альманах «Хочу все знать» впервые увидел свет в 1957 году. Всего 335 выпусков — более трех десятков лет с постоянным успехом он знакомил юных читателей с достижениями в различных областях науки, техники, искусства, рассказывал о наиболее интересных открытиях. В библиотеках, говорят, эти книги зачитывали до дыр. Но, к сожалению, в 1990 году их издание прекратилось.

И только через четверть века, в 2015 году, альманах «Хочу все знать» получил второе рождение. При финансовой поддержке энергохолдинга «РусГидро» был подготовлен новый выпуск книги. А нынче вышел второй том возрожденного издания — совместный проект ПАО «РусГидро» и Фонда «Дом детской книги». Если в первом были использованы статьи из старых выпусков, то в этом сборнике представлены абсолютно новые материалы, написанные современными авторами, которые рассказывают о новых открытиях и исследованиях, тайнах непознанного, а в общеизвестных фактах находят перспективу для новых исследований. Их внимание обращено, прежде всего, на работы отечественных ученых и конструкторов, на отечественные научные теории, гипотезы и изобретения.

Презентации книги на прошлой неделе прошли в 22 регионах присутствия «РусГидро» — от Кавказа до Дальнего Востока. Здорово, что «РусГидро» в республике представляют аж две компании — ЧЭСК и Чебоксарская ГЭС. И солидная часть тиража книги досталась Чувашии — ее и привезли энергетики в дар детям и библиотекам.

— Подарок замечательный, — с радостью отметила директор Национальной библиотеки Светлана Старикова. — Значение этой книги трудно переоценить еще и потому, что сегодня, к сожалению, не так много научно-популярной литературы для детей. А знания хранятся в книге — невозможно узнать новое, не познав опыт прошлых лет. Нынешние дети очень любознательные, и эта книга, безусловно, поможет им в освоении нового, достижении успеха. Эти издания получат все наши отделения в районах, книгу смогут оценить дети даже в самых отдаленных селах Чувашии.

Кстати, энергетики не первый раз пополняют фонд детской литературы библиотек республики. В них можно найти не только первый том возрожденного альманаха «Хочу все знать». Есть и другие подарки — книги. «Речка, речка, где твой дом?» рассказывает о реках России, «Вода — необычное в привычном» — знакомит с удивительными свойствами воды, «От мачты до киля» — настоящий кладезь истории кораблестроения России и становления ее флота… Все они изданы при финансовой поддержке «РусГидро» в рамках реализации его благотворительной программы «Чистая энергия». По словам библиотекарей, книги эти на полках не пылятся, пользуются спросом не только у юных, но и у взрослых читателей.

Тем лучше, ведь энергетики приготовили для любознательных школьников еще один сюрприз. Оказалось, что и сам альманах не отстает от веяний времени: совсем недавно завершена большая работа по созданию электронной версии первого тома возрожденного альманаха. Услышав, что теперь его можно скачать как мобильное приложение в App Store или Google Play, ребята тут же достали свои мобильные телефоны. Пара минут, и вот они уже демонстрируют друг другу планы на ближайшие выходные.

Наука удивительная и увлекательная

Между тем бразды правления в свои руки берет профессор Альбина. Она на встречу с детьми привезла чуть ли не целую лабораторию — всевозможные колбы, химикаты, и презентация книги вступает в «экспериментальную» фазу. Захватывающие фокусы, удивительные опыты и т.д. — все это вызывает новый всплеск эмоций в зале!

Каким бывает лед? «Ледяной!» — звучит из зала. Смешно, но правильный ответ — сухой. «По сути, к обычному льду он отношения не имеет, это углекислый газ, который переведен в агрегатное состояние, минуя жидкую фазу. Его температура — почти 79 градусов «с минусом», — объясняет профессор. Поэтому трогать голыми руками нельзя — юные участники опыта надевают перчатки. Каждый бросает по кусочку льда в колбу с горячей водой. И, о чудо! — вода закипела, из колбы валит пар. «Вот нахимичили!» Только пар почему-то струится не вверх, а опускается вниз… Объяснение тому простое: этот пар — холодный, в чем убедился каждый из детей, он тяжелее воздуха — вот и оседает.

А приключения продолжаются: почему-то вода не выливается из перевернутого стакана, полимерный пакет не протекает, даже если его проткнуть несколькими карандашами. И мыльный пузырь… горит! При этом нисколько не обжигает. Последний опыт, видимо, не убедил классного руководителя шестиклассников из 49-й школы Татьяну Александрову — сама вызвалась участвовать в огненном эксперименте. Набрала полную горсть мыльной пены, профессор поднесла к ней источник огня, и в руках преподавателя заиграли языки пламени! «Татьяна Николаевна, да вы у нас настоящая повелительница огня!» — зааплодировали смелой учительнице ее подопечные.

«Интересного и необычного на свете, оказывается, очень много, и все это — рядом с нами», — подытожила свои опыты Альбина. «Наука — штука действительно крутая», — согласилась с ней детвора.

Впрочем, самые любознательные уже успели уединиться с книгой в руках — с интересом ее листают. «Обязательно прочитаю от начала до последней страницы, — говорит пятиклассник Дамир. — Мне папа много рассказывает про химию, он сам ею увлекается. Мне тоже очень нравятся всякие опыты. Пока у нас предмета химии нет, поэтому мне быстрее хочется перейти в 7-8 классы — хочу изучать эту науку».

А классный руководитель гимназистов Нина Александрова намерена проводить по этой книге классные часы — увлекательные, уверена, будут занятия: «Я тоже успела полистать — интересной и полезной информации очень много. Богатые иллюстрации, доступный язык изложения — детям книга обязательно понравится».

Познавательный альманах от энергетиков вызвал большой интерес у школьников.

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