В Чувашии за прошлый год — 86 убийств и покушений на убийство

Вменяемы и жестоки

В прошлом году, по данным регионального СУ СКР, в республике было зарегистрировано 86 убийств и покушений на убийство, 53 из них — в состоянии алкогольного опьянения. И нынешний год начался с «пьяных» преступлений…

Перед судом предстанет 22-летний житель Алатыря, пробравшийся в дом пенсионера и забивший его до смерти. В феврале прошлого года нетрезвый молодой человек избил 69-летнего мужчину так, что тот потерял сознание. А злоумышленник прикинул, что можно украсть — вынес из дома холодильник, газовую плиту и другое имущество.

Потерпевшего обнаружили соседи на следующий день, от полученных травм он скончался в больнице. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная экспертами федерального исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, показала, что обвиняемый вменяем. Уголовное дело направлено в суд.

Жестоко расправился со своим престарелым отцом 59-летний житель деревни Тюмерево Янтиковского района. Как следует из материалов уголовного дела, летом прошлого года тело 80-летнего старика нашел в предбаннике домохозяйства с множеством повреждений на голове один из его сыновей.

По этому факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело, и в кратчайшие сроки установлена причастность к смерти пенсионера другого его сына. Тот был задержан и заключен под стражу. СУ СКР по Чувашии и Верховным судом республики установлено, что злоумышленник во дворе домохозяйства поссорился с отцом, который упрекнул сына в излишнем пьянстве и тунеядстве. И жестоко избил его деревянным поленом и топором. Теперь по приговору суда мужчина должен провести 14 с лишним лет в колонии строгого режима. Эксперты также признали его вменяемым.

В Яльчикском районе в нынешнем январе местный житель после совместного употребления спиртного с 63-летним односельчанином у него дома избил его деревянным штакетником, от полученных травм мужчина умер. А гость отправился домой. И только утром, проснувшись, он увидел следы крови на своей одежде, запаниковал, вернулся в дом потерпевшего и вызвал полицию. Сейчас он под стражей, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

В январе возбуждено еще два уголовных дела по фактам убийств, произошедших в поселке Конар Цивильского района. 8 января 50-летний сельчанин, будучи в гостях у знакомого, после пьяного застолья ударил его кухонным ножом в грудь, мужчина скончался на месте происшествия. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор.

В ночь с 9 на 10 января другой житель этого поселка, 51-летний мужчина (кстати, свидетель по делу о приведенном выше убийстве) после потребления спиртного в доме 44-летнего односельчанина тоже взялся за нож, человека не стало…