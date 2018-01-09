В Чувашии отремонтируют 143 километра автодорог

Дороги будут отремонтированы благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги». На его реализацию планируется направить 1461 млн рублей. Из них 730 млн — из федерального бюджета. На эти средства будут отремонтированы 143 км автомобильных дорог в Чебоксарской городской агломерации. В агломерацию входят четыре участника проекта: Чебоксары, Новочебоксарск, Моргаушский и Чебоксарский районы..

В Чувашии проект реализуется с 2017 года. Первый этап рассчитан до 2018 года, второй этап – 2019-2021 гг., третий этап – 2022-2025 гг. В проекте участвуют 36 субъектов России.