В 2017 году на чебоксарских дорогах пострадали 82 ребенка

В 2017 году на дорогах Чебоксарах произошло 80 ДТП, в которых 82 ребенка получили травмы. Погибших детей в ДТП в столице Чувашии не зарегистрировано.

По информации , больше всего пострадавших, 36 детей, в возрасте от 7 до 11 лет. 24 получившим травмы детям не исполнилось и 7 лет, в возрасте от 12 до 15 лет пострадали 22 ребенка.

Чаще всего дети получали травмы в качестве пассажиров – в 40 ДТП пострадал 41 ребенок. В большинстве случаев в момент ДТП за рулем находились родители несовершеннолетних. Десять детей перевозились без детских удерживающих устройств, либо не были пристегнуты ремнями безопасности.

В 2017 году 39 детей попали в ДТП, будучи пешеходами. В 16 случаях дети попали под колеса машин на «зебре». Шесть наездов произошли во дворах жилых домов, еще в двух случаях дети получили травмы, стоя на тротуаре.

В результате нарушения Правил дорожного движения со стороны детей произошло 15 ДТП. Самый частый вид нарушения – переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода (12 фактов). Один ребенок попал под колеса при переходе на запрещающий красный сигнал светофора, другой – скатился на санках под колеса на проезжую часть.

Трое детей получили травмы при управлении велосипедом.

На дорогах столицы чаще всего дети попадали в аварии по пятницам (16 ДТП). Наиболее «аварийное» время суток для несовершеннолетних участников дорожного движения в Чебоксарах — с 15.00 до 17.00 часов (17 ДТП).