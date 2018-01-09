Более 150 человек приняли участие в первом Фестивале скандинавской ходьбы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Напомним, фестиваль «Здоровье на Волге» состоялся 8 января на Московской набережной города Чебоксары. Организаторами мероприятия выступили администрация города Чебоксары, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования и Департамент развития русской ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA) RussianNordicwalkingassociation).

Более 150 чебоксарцев и йошкаролинцев приняли участие в программе фестиваля. Каждый желающий смог пообщаться со специалистами. Были предусмотрены две  дистанции: 2 км для начинающих и 5 км для самых выносливых вдоль Московской набережной. Каждый участник получил памятный сувенир и диплом участника.

 

В планах организаторов мероприятия – сделать этот праздник регулярным и всесезонным. 

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