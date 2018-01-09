В Чебоксарах реконструируют центр олимпийской подготовки по биатлону

В документе отмечено, что в Чувашской Республике на территории Опытного лесничества планируется провести реконструкцию центра олимпийской подготовки по биатлону.

Для этой цели подписанным документом земли лесного фонда общей площадью 20,8 га переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Изменение категории земель создаст правовые основания для использования земельных участков в заявленных целях.

Государственной программой Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта на 2014–2020 годы» предусмотрено развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом. В частности, запланирована реконструкция центра олимпийской подготовки по биатлону в Чебоксарах на территории Опытного лесничества, действующего на базе бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2».

к сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, в ходе реконструкции Центра предполагается строительство лыжного стадиона с трибунами, стрельбища на 30 установок, административного здания с помещениями для технических и вспомогательных служб, лыжероллерной трассы протяжённостью 4 км, гостиницы.

Размещение этих объектов капитального строительства не соответствовали разрешенному использованию земель лесного фонда. Земли лесного фонда Опытного лесничества являлись собственностью Российской Федерации. В соответствии с Лесным кодексом они предоставлены в постоянное пользование СДЮСШОР №2 для рекреационной деятельности.

Подписанным распоряжением земли лесного фонда общей площадью 20,8 га переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для реконструкции Центра. Изменение категории земель создаст правовые основания для использования земельных участков в заявленных целях.

Напомним, строительство Центр олимпийской подготовки по биатлону в г.Чебоксары начаты в конце 2014 года. На данный момент введено в эксплуатацию административно–бытовое здание, в котором размещены комфортабельные раздевалки, гостиничные номера на 48 мест, помещения для подготовки лыж, комментаторские кабины, а также трибуны для зрителей. Закуплено все необходимое спортивно-технологическое оборудование, включая стрелковые электронные установки. Приобретён ратрак для укладки трассы.

Работы по строительству асфальтированной лыжероллерной трассы планируется выполнить во 2-3 кварталах 2018 года.

Несмотря на сложности, возникшие в связи со строительными работами, тренировочный процесс лыжников и биатлонистов в республике не прекращался. В летнее время ведущие спортсмены находились на тренировочных сборах в других регионах. Члены сборной команды Чувашии вели подготовку к новому сезону на базе физкультурно-оздоровительного центра «Росинка», на базе которого в 2010 году была построена современная лыже-роллерная трасса.

К началу зимнего сезона 2017-2018 гг. на базе Центра олимпийской подготовки по биатлону в г.Чебоксары подготовлены более 10 лыжных трасс протяжённостью от 400 метров до 10 км. Имеется биатлонное стрельбище с 20 механическими установками. На сегодняшний день здесь занимаются 372 спортсмена, из них в отделении биатлона – 139 человек, в отделении лыжных гонок – 87 человек.

В сезоне 2017-2018 гг. на базе Центра запланировано 45 официальных мероприятий по лыжным гонкам и биатлону и около 10 коммерческих стартов.

На завершение строительства Центра олимпийской подготовки по биатлону в бюджете Чувашской Республики на 2018 год предусмотрено 100 млн рублей.