Глава Чувашии принял участие в Рождественском богослужении

7 января по традиции Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в Рождественском богослужении в Покровско-Татианинском соборе города Чебоксары.

Божественную литургию совершил Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

На праздничном богослужении присутствовали Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики.

После Божественной литургии Михаил Игнатьев поздравил прихожан храма с Рождеством Христовым, пожелал здоровья, благополучия и семейного счастья. Он отметил, что созидательная сила этого светлого праздника способствует сохранению христианских традиций и упрочению духовно-нравственных устоев общества.

Праздничные богослужения, посвященные одному из главных праздников христианства, прошли в храмах Русской Православной церкви в Чувашской Республике и по всей России.

Прямая трансляция Рождественского богослужения в Покровско-Татианинском соборе города Чебоксары велась в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики