Михаил Игнатьев посетил «Рождественские гонки»

7 января на лыжной базе республиканского Центра зимних видов спорта состоялись традиционные республиканские соревнования «Рождественские гонки».

Соревнования посетил Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Лыжные гонки собрали около 200 сильнейших спортсменов разных возрастов, которые разыграли награды в трех возрастных группах. Руководитель региона пообщался с участниками соревнований, поздравил с Рождеством и пожелал им спортивных побед.

Директор СШОР №2 Николай Николаев отметил, что силами работников учреждения и спортсменов с помощью специальной техники для всех желающих подготовлены лыжные трассы различного уровня сложности. Он рассказал, что в дни Всероссийской декады здоровья и спорта лыжная трасса очень востребована. «Ежедневно встают на лыжи 400–500 человек. Приходят и стар и млад. Особенно радуюсь за детей, которые не сидят целыми днями за компьютером, а выбирают лыжный спорт, укрепляют свое здоровье. Отрадно наблюдать, что с каждым годом приверженцев здорового образа жизни в республике становится больше», – подчеркнул он.

Антонина Мужикова отметила, что ее 12-летний сын Павел, мечтающий стать известным биатлонистом как воспитанница этой спортивной школы Татьяна Акимова, здесь тренируется ежедневно.

13-летняя Екатерина Дмитриева тоже настроена на большие достижения в спорте. Она рассказала, что здесь ежедневно с удовольствием тренируется в составе сборной группы.

Тренер спортивной школы «Сывлăх» с. Моргауши Эдуард Гордеев приехал на соревнования со своими воспитанниками. «Дети с удовольствием приезжают на республиканские состязания. За последние годы три моих подопечных продолжили обучение в СШОР №2 и стали мастерами спорта», – не без гордости отметил тренер.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики