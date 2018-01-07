Рождественская афиша в Чебоксарах на 7 января

Парк «Лакреевский лес».

Каждые выходные, в парке «Лакреевский лес» проходят детские представления по мотивам мультфильма «Холодное сердце». По сюжету, Олень Свен и Снеговик Олаф, отправились по миру на поиски новогодних традиций, чтобы создать в Холодном Королевстве свой, ни на что не похожий новогодний праздник.

Что из этого получится и какие традиции приживутся в сказочном королевстве узнаем в 13 ч на театрализованном представлении «Рождественский бал».

В программе будут великолепные вокальные и танцевальные номера, передвижные декорации и, конечно же, встреча с любимыми сказочными героями проекта.