Рождественская афиша в Чебоксарах на 7 января

Красная площадь Тысячи чебоксарцев и гостей города приходят ежедневно на Красную площадь. Здесь есть все для полноценного отдыха: самый большой в городе каток, детская интерактивная программа, поздравление Деда Мороза и Снегурочки для самых маленьких, а вечером проходит молодежная дискотека.
11:00 − 15:00 / 16:00 − 20:00 Приемные часы Деда Мороза и Снегурочки
16.00 — 18.00 / Детская интерактивная программа
18.00 — 20.00 / Новогодняя программа и дискотека от радиостанции «Радио Дача».
DJ — Денис Ефимов. Ведущие – Дмитрий Вериялов и Полина Казакевич
Детский парк им. космонавта А.Николаева А ты еще не кормил альпаку Мишку из рук? Не знаешь, почему гуси Мартин и Марта такие крикливые? Потому что им есть, что тебе рассказать. Приходи в гости к обитателям зооуголка «Ковчег», и узнай как живут твои любимцы в зимнее время. А потом можно посетить детские представления или обжигающие танцы на льду вместе с радиостанцией LoveRadio Чебоксары.
Меню на выходные:
с 10:00 до 19:00 работает зооуголок «Ковчег» и фотозона,
в 11:00 мастер-класс со Снегурочкой в зооуголке,
с 11:30 — маркет уютных товаров.
в 12:00 детские представления,
в 17:00 Лед с Love Radio.
«Снег кружится» — развлекательная программа
с 10:00 до 19:00 работает зооуголок «Ковчег» и фотозона,
в 11:00 мастер-класс со Снегурочкой в зооуголке,
с 11:30 — маркет уютных товаров.
в 12:00 детские представления,
в 17:00 Лед с Love Radio.
«Снег кружится» — развлекательная программа
Начало в 12:00. Вход свободный
Парк «Лакреевский лес». Каждые выходные, в парке «Лакреевский лес» проходят детские представления по мотивам мультфильма «Холодное сердце». По сюжету, Олень Свен и Снеговик Олаф, отправились по миру на поиски новогодних традиций, чтобы создать в Холодном Королевстве свой, ни на что не похожий новогодний праздник.
Что из этого получится и какие традиции приживутся в сказочном королевстве узнаем в 13 ч на театрализованном представлении «Рождественский бал».
В программе будут великолепные вокальные и танцевальные номера, передвижные декорации и, конечно же, встреча с любимыми сказочными героями проекта.
Ежедневная программа:
10.00 — 16.30 − работают все аттракционы парка. Действует акция «Счастливая карта»
11.00 — 20.00 − прокат коньков, ватрушек, ассистентов фигуристов, катание на банане.
С 11.00 торговые точки готовят ароматные шашлыки, оладьи на огромной сковородке, сладости, горячий чай, кофе.
В 13.00 — Возле сцены интерактивная игровая программа с Анной, Кристоффом и Оленем Свеном, а также караоке в Резиденции принцессы Эльзы.
13.00 — 15.00 на катке работает профессиональный тренер. Занятия бесплатные
Театрализованная интерактивная программа «Рождество в королевстве».
10.00 — 16.30 − работают все аттракционы парка. Действует акция «Счастливая карта»
11.00 — 20.00 − прокат коньков, ватрушек, ассистентов фигуристов, катание на банане.
С 11.00 торговые точки готовят ароматные шашлыки, оладьи на огромной сковородке, сладости, горячий чай, кофе.
В 13.00 — Возле сцены интерактивная игровая программа с Анной, Кристоффом и Оленем Свеном, а также караоке в Резиденции принцессы Эльзы.
13.00 — 15.00 на катке работает профессиональный тренер. Занятия бесплатные
Театрализованная интерактивная программа «Рождество в королевстве».
Время: 13.00 – 16.00. Вход свободный
Московская набережная. Берег Волги зимой — возможность покататься на лыжах, снегоходах, на банане и в санях. И на велосипедах. Да, да, именно на велосипедах. Специально для вас их подготовили к зиме. Приходите и катайтесь. А после прогулки и катания вы сможете подкрепиться в тёплом и уютном кафе на набережной. Оно работает 12:00 и до 22:00. Здесь можно отведать блюда от ресторана «Роланд» и поделиться впечатлениями от прогулки.