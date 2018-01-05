В Чебоксарах пройдет зимняя сессия для юных дипломатов

С 9 по 12 января в Чебоксарах на базе гимназии № 5 пройдет зимняя сессия для юных дипломатов Международной Школы МГИМО. Участие в ней примут ученики среднего звена и старших классов из 17 школ города (№№ 2, 20, 22, 24 37, 38, 39, 40, 41, 59, 62, лицей № 44, гимназии № 1,2, 4, 5, 46). Каждое учреждение представит команду из 6 человек.

Напомним, проект профессионального ориентирования для школьников старших классов «Международная Школа Молодежной Дипломатии» администрация г. Чебоксары реализует совместно с МГИМО МИД России. Об этом сообщает Управление образования города администрации города Чебоксары.