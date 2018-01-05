Глава Чувашии встретился с депутатами Государственной Думы РФ

Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с депутатами Государственной Думы РФ, представляющими партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Николаем Маловым и Леонидом Черкесовым.

Как сообщает официальный сайт города Чебоксары, парламентарии рассказали об итогах работы депутатского корпуса за минувший год. Руководитель региона выразил признательность депутатам Госдумы РФ за результативную работу, призвал к эффективной законотворческой деятельности во имя защиты интересов граждан и усиления позиции Чувашии. «Необходимо максимально поддерживать инициативные предложения жителей, общественных организаций на стадии подготовки нормативно-правовых документов. От этого зависит социальная стабильность и развитие реального сектора экономики», — подчеркнул он.

Михаил Игнатьев напомнил, что в рамках выполнения Указа Президента РФ о праздновании в 2019 году 550-летия основания Чебоксар и в 2020 году — 100-летия со дня образования Чувашской автономной области Правительством Чувашии ведется конструктивная работа с федеральными министерствами. Он отметил необходимость объединения усилий с депутатами для достойного проведения юбилейных дат.

Николай Малов выразил готовность конструктивно работать с исполнительной и законодательной ветвями власти республики. «Мы должны усердно трудиться в интересах республики, в интересах нашего избирателя. Только работая вместе, мы сможем добиться выполнения поставленных задач», — отметил он.

Леонид Черкесов рассказал о содействии в сфере образования региона в сотрудничестве с некоммерческими организациями «Рыбаков Фонд» и Фондом Бортника. Он сообщил, что на сегодняшний день МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары и МАОУ «Средняя образовательная школа №59» г. Чебоксары, а также три детских сада, участвуя в проектах, проводимых фондами, получили грантовые средства на развитие.