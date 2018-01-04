Сотрудники МВД предотвратили конфликт в Вурнарском районе

В отдел полиции было доставлено 72 человека.

Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, около 22 часов 2 января сотрудники ГИБДД заметили большое скопление автомобилей в селе Калинино Вурнарского района. В последующем выяснилось, что на площади в данном населенном пункте собралось несколько десятков человек. Между молодыми людьми назревал конфликт.

Для разбирательства сотрудниками полиции и Росгвардии в межмуниципальный отдел МВД России «Вурнарский» было доставлено 72 человека в возрасте от 18 до 30 лет. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

По предварительным данным причиной конфликта стала ссора между двумя молодыми людьми в одном из сельских клубов района.