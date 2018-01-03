Более 3 000 человек встретили Новый год в Чебоксарах на Красной площади

Жителям и гостям столицы Чувашии не дали заскучать в новогоднюю ночь. Чебоксарцы и гости города вышли встречать Новый 2018 год на Красную площадь.

Как сообщает официальный сайт города Чебоксары, праздник на площади начали отмечать с 23:00, но собирались возле ёлки жители и гости города заранее. В программе вечера — выступление известных вокальных групп города, звезд чувашской эстрады, дискотека, конкурсы. Любители активного отдыха смогли встретить Новый год на главном городском катке.

В полночь на большом светодиодном экране в прямом эфире прозвучало поздравление Президента России Владимира Путина и под традиционный бой курантов все смогли загадать желания. А в небе прогремел праздничный фейерверк.

После встречи Нового года разъехаться из центра можно было на общественном транспорте: чебоксарские троллейбусы в ночь на 1 января специально для любителей погулять работали до 02:00 ч.