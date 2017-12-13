И ракетка дорога, и автобус

У юных спортсменов появились новые возможности

Новый микроавтобус получила от государства детско-юношеская спортивная школа города Шумерли. Доселе шумерлинским юниорам приходилось ездить на соревнования на старенькой «Газели», уже превысившей нормативные сроки эксплуатации.

К тому же небольшое количество сидячих мест не позволяло разместиться в машине всей (к примеру, футбольной) команде. Сейчас ситуация кардинально поменялась — современный микроавтобус имеет 19 пассажирских сидений, оснащенных необходимыми средствами безопасности.

«Мы очень рады такому подарку. Теперь наши поездки на соревнования будут проходить в более комфортных и безопасных условиях, что непременно скажется и на спортивных результатах», — так оценили воспитанники отделения футбола ДЮСШ Шумерли появление автомобиля, ключи от которого директору учреждения Сергею Кузнецову вручил глава администрации города Алексей Григорьев. Теперь, по словам директора, и на соревнования можно спортсменов отправлять со спокойной душой, и тренировочные сборы проще организовать, и поездки в соседние муниципалитеты и даже регионы на матчевые встречи.

Столь радостное событие стало возможным благодаря восьмимиллионному гранту Главы Чувашии. Эти деньги Шумерля получила, войдя в число победителей среди городских округов, добившихся наилучших социально-экономических показателей по итогам 2016 года.

Между тем

В рамках госпрограммы «Доступная среда» спортинвентарь, оборудование и экипировка закуплены для Чебоксарской спортивно-адаптивной школы, где занимаются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, — с поражением опорно-двигательного аппарата, глухотой, слепотой.

Для них в школе развивают такие дисциплины, как легкая атлетика, бадминтон, пауэрлифтинг, армрестлинг, дзюдо, шашки, бочча. И, надо признать, ее воспитанники регулярно демонстрируют высокие результаты не только на республиканских соревнованиях, но и на окружных, всероссийских и даже международных. А новый инвентарь поможет атлетам с ограниченными возможностями здоровья оттачивать свое мастерство в более комфортных условиях, да и поспособствует привлечению в школу новых спортсменов.

В рамках программы в школу поступили столы для настольного тенниса, мячи, ракетки, спортивные костюмы, кроссовки, воланы, сетка для бадминтона, электронный станок для натяжки струн бадминтонных ракеток. Для легкоатлетов были приобретены тренировочные мячи, ядра для толкания, диски для метания, медболы (специальные мячи) разного веса, очки, перчатки для настольного тенниса спорта слепых. В ближайшее время ожидается поставка столов для настольного тенниса спорта слепых.

Фото администрации г. Шумерли: Теперь в автобусе комфортно разместится вся команда.