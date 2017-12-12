Фестиваль «Тени наших предков» собрал любителей исторической реконструкции на земле Чебоксарского района

9 декабря в Центре краеведения и туризма в деревне малый Сундырь прошел исторический фестиваль «Тени наших предков», который был организован клубом «Драконы морей» под руководством Евгения Васильева.

Легкий мороз не испугал гостей мероприятия, территория Центра краеведения была наполнена людьми, которые пришли посмотреть на боевые турниры с участием клубов исторической реконструкции из г. Казань, Кирова и Кировской области, г. Йошкар-Ола, Нижнего Новгорода, Чебоксар. Для юных посетителей работала детская зона с играми и уличным театром кукол компании «Компот», собачья упряжка питомника сибирских хаски «Grand Siberian». В краеведческом музее прошла лекция о древней истории чувашского края и последних археологических открытиях, которую вел кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета ЧГПУ Николай Мясников. Также работали площадки, которые знакомили гостей фестиваля с историей, культурой и бытом народов Великого Волжского пути X-XI веков. Все желающие могли прокатиться верхом на коне или на санях.

В церемонии открытия приняли участие и.о. главы администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев и глава Вурман-Сюктерского сельского поселения Олег Ерманов.

В своем выступлении Владимир Димитриев поприветствовал участников межрегионального фестиваля, оценил их вклад в сохранение исторического наследия и национальных традиций. Он отметил, что площадка Центра краеведения и туризма является важной точкой на карте туристических маршрутов Чебоксарского района и благодаря вкладу председателя Союза чувашских краеведов Сергея Сорокина используется не первый год для проведения различных этнических и исторических фестивалей и мероприятий.

Для награждения дипломом районного конкурса «Витаминное шоу нашей семьи», посвященного Году экологии в Российской Федерации и Году Матери и Отца в Чувашской Республике на сцену была приглашена семья Ткачевых, ставшая победителем.

Самый живой интерес и азарт зрителей вызвали захватывающие сражения воинов, которые начались с «Круга чести» и «Круга бесчестия». Первая дисциплина требует от бойцов навыков индивидуального владения оружием и выносливости, а вторая хитрости и расчетливости, так как позволяет уклониться от боя и объединиться с несколькими участниками против сильного соперника.

Победителем битвы дружин стал клуб «Скогланд» из города Киров, а один из его участников – Александр Нестеров оказался самым метким в метании сулиц.

В турнире по историческому фехтованию с первой схватки фаворитом стал Рустам Ибатуллин – участник клуба «Витязь» из города Казань. Он занимается исторической реконструкцией шесть лет. Рустам преимущественно интересуется поздним средневековьем, но это не помешало ему победить в девяти боях из десяти, умело используя оружие и снаряжение раннего средневековья, а также напор и тактику выталкивания соперника за границу круга.

В конкурсе исторического костюма победа была присуждена Анне Стрельник из города Казань, которая представила клуб «Варяг». Она собственноручно изготовила костюм, который основывается на материалах раскопок и аутентичен одеянию женщины древних вятичей, проживавших в бассейне реки Оки. На работу ушло около года, использовались натуральные ткани, пряжа и природные красители.

В этом году межрегиональный исторический фестиваль «Тени наших предков» прошел в восьмой раз и уже стал действительно традиционным. Отрадно, что на территории Чебоксарского района он состоялся дважды, это способствовало привлечению туристов из других муниципалитетов и регионов, развитию культурных связей и сохранению исторического наследия народов Поволжья.

Организатор мероприятия Евгений Васильев отметил, что на площадки Центра краеведения приехало достаточно большое для зимнего времени число посетителей, однако он надеется на расширение географии участников и увеличение количества гостей в будущем.

Источник: Чебоксарский район Чувашской Республики